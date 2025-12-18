Veikkauksen ja PMU:n yhteistyö jatkuu vuoden 2030 loppuun asti

Veikkauksella on jo pitkään ollut yhteistyötä PMU:n (Pari Mutuel Urbain) kanssa, ja nyt yhtiöt ovat solmineet jatkosopimuksen vuoden 2030 loppuun asti.

Sopimuksen myötä Veikkaus pystyy tarjoamaan asiakkailleen jatkossakin ravi- ja laukkakohteita PMU:n isoihin pooleihin sekä PMU:n tuottaman kuvan.

"Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että voimme jatkaa yhteistyötä PMU:n kanssa pitkälle tulevaisuuteen. PMU on alallaan Euroopan johtava toimija, ja yhteistyö heidän kanssaan tarjoaa asiakkaillemme mielenkiintoisen ja laajan pelitarjoaman", Veikkauksen Head of Toto and racing Juha Ahjolinna sanoo tiedotteessa.

"Sopimus ja yhteistyö mahdollistavat myös uusien tuotteiden lanseeraamisen, josta kerromme tarkemmin pian lisää", Ahjolinna jatkaa.

Veikkauksen asiakkailla on jo nyt mahdollisuus pelata PMU:n suuriin pooleihin päivittäin lähes kaikkiin tarjottaviin kohteisiin.

Lähde: Veikkauksen tiedote