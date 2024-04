Veikkaus lopettaa Ruotsin ravien asiantuntijalähetykset – ”Fokuksemme on jatkossa erityisesti Suomen kohteissa”

Ruotsin raveilla on Veikkauksen ravipelitarjonnassa merkittävä rooli. Peli Ruotsin ja Suomen kohteiden kesken jakaantuu lähes tasan.

Ruotsin raveja on jääty seuraamaan studiossa Suomen lähetysten jälkeen keskiviikkoisin ja lauantaisin, mutta 6.5. alkaen käytäntö muuttuu. Studio-osuus päättyy Suomen ravien jälkeen, ja Ruotsin ravit jatkuvat Tototv:n pääkanavalla Ruotsin lähetyksellä ja ruotsin kielellä. Sama linjaus koskee muitakin arki-iltoja kuin keskiviikkoja. Ruotsin Toto64-peliä pohjustetaan Suomen asiantuntijalähetyksessä, mutta lähtöjä ei enää kommentoida suomeksi Suomen ravien päätyttyä.

”Haluamme kohdistaa Toto-pelien tärkeimmät panostukset jatkossa vahvasti kotimaan kohteisiin. Tämä koskee niin sisältöjä veikkaus.fi:ssä ja Tototv:ssä kuin parhaita Toton kohteitakin”, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna kertoo.

”Fokuksemme on jatkossa erityisesti Suomen kohteissa ja suomalaisessa raviurheilussa. Haluamme kasvattaa asiakkaidemme kiinnostusta Suomen ravien Toto-peleihin. Kesällä Suomen raviurheilussa on tarjolla paljon mielenkiintoista seurattavaa totopelien ja urheilun näkökulmista suurtapahtumien huippuraviurheilusta kesäraveihin.”

Uutuutena kesän kotimaiseen pelitarjontaan Veikkaus tuo Ison Nelosen. Se on 50 sentin tai suuremmalla panoksella pelattava Toto4-peli, jonka palautusprosentti on 65. Iso nelonen ei ole tarjolla niissä kohteissa, joissa Toto4 ei ole pääpeli. Isoa Nelosta pelataan esimerkiksi kesäraviradoilla ja kesän arkipäivien kakkosraveissa pois lukien maanantai, jolloin profiiliravien pääpeli on Iso Vitonen.

Lähde: Veikkauksen tiedote