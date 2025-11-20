Velvet Gold siirtyy siitokseen – "Antaa tamman huilata talven yli"

Huipputamma Velvet Gold juoksi urallaan 48 starttia totosijoin 12–8–9. Varsavuotensa hevonen kilpaili Timo Nurmoksen valmennuksesta sijoittuen muun muassa Derbyssä ja Villinmiehen Tammakilvassa kakkoseksi. 4-vuotiskauden lopulla Velvet Gold jo asusti Maaningalla Iikka Nurmosen tallissa, jonka valmennuslistoille se myös lopulta siirtyi 5-vuotiskauden alussa.”Ensi viikolla se tästä meiltä lähtee. Antaa tamman huilata talven yli ja toivotaan, että se tulisi heti keväällä kantavaksi”, Nurmonen kertoo.Esa ja Markus Eskelisen yhdessä Robert Perovuon kanssa omistaman ja kasvattaman Velvet Goldin oli jo alun perin määrä siirtyä siitokseen ensi keväänä. Sitä ennen talvi oli tarkoitus ajaa kilpaa, mutta ura päättyikin lokakuun alkupuolella ajettuihin St. Leger -karsintoihin.”Sillä on omat lihasongelmansa, ja talviaika on kesää vaikeampi. Ei ajeta enää”, Nurmonen sanoo.Koko urallaan Velvet Gold ansaitsi palkintorahoja 283 548 euroa. Ennätys 10,4aly syntyi kesällä Mikkelissä. Tällä kaudella Velvet Gold juoksi 10 starttiin 20 000 euron ansiot. Kesällä se sijoittui Suur-Hollola-ajossa parhaana tammana viidenneksi.”Kolme vuotta se meillä on ollut, huippuhevonen”, Nurmonen kehaisee ytimekkäästi.Osaomistaja Robert Perovuo kertoo, ettei orivalintaa ole vielä päätetty."Hyvällä oriilla se aiotaan joka tapauksessa astuttaa", hän toteaa.