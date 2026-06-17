Poistot ja toimintatuen lasku rokottivat Vermon ja Kuopion vuoden 2025 tuloksia

”Tilikauden tappion keskeisin tekijä oli suuri toimintatuen lasku edellisestä vuodesta, 277 000 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 238 000 euroa, millä on myös merkittävä vaikutus tappiolliseen tulokseen”, toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi valaisi.

Vermon hallitukseen ei tullut henkilövaihdoksia. Erovuoroiset Eero Erkkilä, Hannu-Pekka Korpi ja Matti Karlsson valittiin uudelleen. Outi Karemaa jatkaa puheenjohtajana ja Matti Karlsson varapuheenjohtajana.

Kuopion Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 8.6. viime vuoden tappioksi noin 27 000 euroa. Poistot olivat noin 74 000 euroa.

”Pääsimme aika lähelle edellisvuoden tulosta (-23 920), vaikka toimintatukemme laski noin 88 000 euroa”, toimitusjohtaja Marita Huttunen kommentoi.

Hallituksesta pois jättäytyneen Heikki Kinnusen tilalle valittiin Sami Koponen. Hän on ollut aikaisemminkin joitakin vuosia sitten raviradan hallituksessa ja koko ajan Pohjois-Savon hevosjalostusliiton johtokunnassa.