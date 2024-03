Vermon Kolmivuotispokaali siirtyy uuteen ajankohtaan

Kolmivuotispokaali on Vermon perinteinen nimikkokilpailu, joka on ajettu raviradan ensimmäisestä täydestä toimintavuodesta 1978 alkaen. Kilpailun nimi sekä paikka kalenterissa ovat eläneet, ja viime vuosina kilpailu on ajettu kesäaikaan heinäkuussa.

Tämän vuoden Kolmivuotispokaali siirtyy ajettavaksi keskiviikkona 29.5.

"Ajankohta palvelee kolmivuotiaiden kilpailutarjontaa alkukesällä ennen Propulsion-sarjan karsintoja ja finaalia, joka ravataan Vermossa 17.7. Kolmivuotispokaalin alkuperäinen ajankohta elokuun alussa olisi mennyt osittain päällekkäin Tammakriteriumin ja uuden Jokimaa Jackpot -kilpailun kanssa", Vermon tiedotteessa perustellaan.

"Haluamme optimoida kolmivuotisikäluokan kilpailukalenteria oman Seppele-Ajomme ja Kuopion Black Horse Cupin jälkeen, ja toukokuun loppu purkaa osaltaan kilpailuruuhkaa loppukesältä", Vermon kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen avaa muutoksen syytä.

Lähde: Vermo Areenan tiedote