Vermon suunnitelmia esiteltiin – ”Sitä vaihtoehtoa, että jatketaan nykyisellään, ei tässä tapauksessa ole olemassa”

Suurtapahtumien tapahtumapuistoksi alue olisi optimaalinen laajuutensa, sijaintinsa ja joukkoliikenneyhteyksiensä vuoksi. Mäkkylän ja Leppävaaran juna-asemat ovat lähellä, ja Raide-Jokerin pysäkit ovat jo valmiina raviradan molemmissa päissä.

Vermoon olisi mahdollista järjestää huomattavasti suurempia tapahtumia kuin Olympiastadionille. ”Tämän alueen vahvuus on se, että se voisi vetää vähän isompiakin tähtiä. Konserttijärjestäjien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella alue olisi potentiaalinen.

Olympiastadionilla yleisömäärä jää alle 50 000:n, Vermossa päästäisiin selvästi sen yli. Tällä hetkellä suurimmat tapahtumat Espoossa voidaan järjestää Tapiolassa, jonne mahtuu noin 15 000 henkilöä. Kansainvälisten artistien saaminen edellyttäisi vähintään 30 000 vierailijan kapasiteettia. ”Vermo on noussut esiin myös tapahtumapuolen selvityksissä, sillä alue on ylivoimainen niin liikenneyhteyksien puolesta kuin volyymiltään, alueelle mahtuu puolitoista Olympiastadionia”, kertoo tapahtumien yhteisöllisen Espoon ohjelmapäällikkö Lea Rintala.

Vermon hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Ojanen valotti raviradan näkökantoja alueen kehittämiseen. ”Meillä on läpi vuoden säännöllisiä tapahtumia, keskiviikkoisin läpi vuoden ja lauantaisin aika usein on ravit, mutta niiden välissä on tilaa. Tarkoituksena on selvittää suuren keskikentän mahdollisuuksia. ”Vermo voi olla muidenkin kuin ravi-ihmisten kohtaamispaikka, ja sille selvitetään edellytyksiä. Se on syy, miksi tällaista ympäristölupaa ollaan valmistelemassa”, tiivistää Ojanen.