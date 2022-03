V.G. Voiton ja Siirin Valtsun kaudenavausmatsi huipentaa Vermon illan – ”Luottavaisin mielin ollaan”

Vermon ravi-ilta päättyy suomenhevosten Tammatähteen ja avoimeen 5-vuotislähtöön. Seppo Suurosella on kova edustus molemmissa. V.G. Voitto avaa kautensa, ja Ciiran Tähti juoksee kauden toisen starttinsa.

”Kumpikin on ihan hyvällä mallilla. V.G. Voitolla on käyty kerran radalla, nätisti ajettiin, mutta kaiken pitäisi olla kunnossa”, valmentaja olettaa.

Tallin tavaramerkki on ollut tänä talvena hevosten poikkeuksellisen valmiit esitykset suoraan tauolta.

”Hyvä talvi on ollut treenata, niin kuin varmaan joka paikassa. Mitään erityisvirityksiä ei ole tehty, samalla kaavalla on tultu kuin ennenkin”, Suuronen kuittaa.

V.G. Voiton viime kausi päättyi kahteen laukkastarttiin, ja laukkariski on olemassa edelleen.

”Vähän orimainen ja lapsellinen se vieläkin on, eikä laukkakaan tulisi yllätyksenä. V.G. Voitto treenaa kyllä varmasti eikä laukkaa kotona eikä hiiteillä, mutta kilpailutilanne on tietysti erilainen. Hevosella on kuitenkin kaikki hyvin, ja luottavaisin mielin ollaan”, Sepsi vakuuttaa.

Jatko-ohjelmaa hän ei ole vielä lyönyt lukkoon.

”Ajetaan tämä startti ensin, mutta jos hevonen näyttää siltä, niin onhan siinä Satakunta Senioria ja kaikkea”, valmentaja mainitsee.

Ciiran Tähti kiri kaudenavauksessaan hyvin kakkoseksi voittaja Hulluduunarin tuntumaan.

”Oltiin oikein tyytyväisiä, hyvän startin teki. Sen jälestäkin kaikki on mennyt hyvin”, Suuronen raportoi.

”Olen hevosen suhteen luottavainen, mutta vastus on kova, ja voitto tulee jos on tullakseen. Toivottavasti Ciiran Tähti pystyy hyödyntämään hyvän lähtöpaikkansa (rata 2 auton takana). Sen pitäisi lähteä siinä kuin muutkin.”

Kahta muuta hevostaan Seppo Suuronen ei ihan voittotaistoon odota.

”Benobi Zet (T65-1) oli viimeksi hyvä ilman kenkiä, mutta vastusta on tarpeeksi asti ja sijoitus toton tuntumassa tyydyttäisi. Carmenellalla (lähtö 2) on neljänkympin pakki ja hyvä vastus, ja korotettu rahasijakin olisi hyvä saavutus.”

Vermon ravit starttaavat kello 18. Ciiran Tähti juoksee lähdössä 9 kello 20.55 ja V.G. Voitto lähdössä 10 kello 21.15.