Virustauti lamaannutti suomalaistallin – uusi startti kauteen pisteraveista

Tauko talven keskelle oli suunniteltu vain muutamille hevosille kuten Majestic Manille, Again Kronokselle ja Best In Show’lle, mutta talliin iskenyt virustauti pakotti kaikki muutkin tauolle.

”Hevoset alisuorittivat, mutta tähystyskokeissa ei näkynyt mitään. Vasta verikokeista selvisi, että arvot olivat päin honkkelia”, Jonna Irri kuvailee tautia.

Nyt tauti alkaa olla voitettu kanta, ja ensimmäiset hevoset – Casino T.A., Make It Rain ja Self Taught Beauty – aloittavat sunnuntaina Eskilstunan pisteraveista.

”Sen verran reipasta on yritetty ajaa kotona, että hevoset olisivat suht valmiita. Mutta tietysti se jännittää, kun kaikki alisuorittivat välillä niin rankasti”, Jonna Irri muotoilee odotukset.

”Tuli ainakin niin hyviä lähtöpaikkoja, että niiden puolesta pystyy pärjäämään. Ja jatkossa menestystä odotetaan kovemmistakin raveista."

Linkki Eskilstunan sunnuntairavien lähtölistoihin (Jonna Irrin valmennettavat juoksevat lähdöissä 1, 10 ja 11)