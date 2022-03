Voitokas ruuna myytiin Ruotsiin – ”Kaikkihan luulivat, että siinä on joku piilevä vika”

Harri Koivusen valmennuksessa koko tähänastisen uransa kilpaillut 5-vuotias ruuna voitti kaksi edellistä kisaansa. Turkulaisvalmentajan pitkäaikaisiin yhteistyökumppaneihin lukeutuva Harri Uusi-Marttila julkaisi myynti-ilmoituksen Facebookissa jo ennen kahta viimeisintä suoritusta.

”Se menee Christoffer Erikssonille”, Uusi-Marttila kertoo. ”Hinta oli 13 500 euroa. Se ei noussut voitoista huolimatta.”

Vaikka ennätyksen 15,1aly omaava ruuna on pärjännyt hienosti, omistajat päätyivät myymään sen, että hevosmäärä pysyy sopivana. Uusi-Marttila omistaa omien laskujensa mukaan henkilökohtaisesti tai yrityksensä kautta joko kokonaan tai osittain 19 hevosta. Joukossa on myös nuoria hevosia, joten määrää vähennettiin vanhemmasta päästä.

”Highlove Techiltä menivät ikäluokkakisat ohi, joten tehdään nuoremmille tilaa. Jos olisi vain yksi hevonen, eihän tuollaista silloin myisi. Sillä on vielä paljon potentiaalia.”

Suomalaisissa hevosenomistajissa myynti-ilmoitus herätti Uusi-Marttilan mukaan lähinnä epäileväisyyttä. Lopulta ruotsalaisostaja löytyi Tapani Raunion välityksellä.

”Taulu on tuollaisessa kunnossa, niin kaikkihan luulivat, että siinä on joku piilevä vika, kun se myydään. Se on kaksi kertaa voittanut sen ilmoituksen jälkeen, joten ei siinä taida suurempaa vikaa olla”, hän näpäyttää.

”Kymmenkunta suomalaista siitä oli kiinnostunut. Jos se ei olisi torstaihin mennessä mennyt kaupaksi, olisi Highlove Tech mennyt Katja Melkolle. Hän olisi halunnut siitä kimppahevosen niin, että olisimme jääneet osaomistajiksi. Katja oli katsonut hevosen juoksut videolta ja uskoi sen nousevan sarjoissaan.”

Kevät on aina hevosihmisille mielenkiintoista aikaa, kun nuoret hevoset rynnivät radoille avaamaan kilpauraansa ja varsoja syntyy. Uusi-Marttila odottaa erityisesti Maharajahista kantavana olevan Motive Matchin varsomista.

”Se loukkasi itseään ja siirrettiin siitokseen. Sillähän on kauhea suku. Jos sisko on Mascate Match, niin ei kai se paha ole.”

Loppuvuodesta Uusi-Marttila sai murheellisia uutisia, kun voittokone Callela Einstein joutui loukkaantumisen vuoksi tauolle. Äänestä kuulee, että 48 startistaan 22 voittanut ruuna on omistajilleen tärkeä hevonen. Sen paluuta toivotaan, mutta väkisin sitä ei yritetä.

”Se on antanut meille niin paljon, että saa olla meillä tappiin asti. Sen tarinassa on ollut paljon vastoinkäymisiä, mutta jos on hevosurheilussa mukana, ei tuollaista hevosta kuulu antaa pois.”

Juttua muokattu 3.3. klo 15:49: Otsikkoon korjattu kyseessä olevan ruuna, ei tamma, kuten otsikossa aiemmin luki.