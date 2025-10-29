XL Toto65:n hulppeat jäähyväiset – takuupotti laukesi viimeisellä kierroksella

Tällä erää viimeinen XL Toto65 -kierros käynnistyi suosikkipitoisesti. Oon Leidi, Vivienne V, Revenge Vici ja Double Strike olivat kaikki pelihevosia, ja neljän kohteen jälkeen rivin arvo oli vain 132,13.

Päivän duon kohteissa homma kuitenkin vaikeutui. Lady Cherin ja Gary la Marcin voitot kesti vain yksi systeemi, mikä laukaisi ainoalle täysosumalle taatun 60 000 euron takuupotin.

Voitto osui 120 euron hintaiseen hajoituspeliin, jonka oli laatinut porilainen nettipelaaja.

Ensi viikolla keskiviikkopeli vaihtuu Toto75:ksi, jota pelataan jatkossa kahdesti viikossa: keskiviikkoisin ja lauantaisin. Marraskuussa neljällä ensimmäisellä Toto75-kierroksella (1.11., 5.11., 8.11. ja 12.11.) on 75 000 euron jackpot.

"Jos kyseisillä kierroksilla jää jakamattomia voittoluokkia, niiden rahat siirtyvät 100 000 euroon asti ensimmäiselle kierrokselle, jolla ei ennalta määrättyä jackpotia", Veikkauksesta tiedotetaan.