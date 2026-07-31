Yevida Point kakkosradalta Tammakriteriumin finaaliin – "Pienistä asioista kiinni"
Kuninkuusraviperjantain yhtenä päälähtönä toimii 20 000 euron ensipalkinnolla ajettava 3-vuotiaiden lämminveristen Tammakriteriumin finaali, jossa toisena karsintavoittajana matkaan radalta kaksi ampaisee Yevida Point. Ravitalli Pia Huusarin kasvatti voitti heinäkuun puolivälissä ajetun karsintalähtönsä näyttävästi keulasta 10,5-vauhtisella lopetuksella.
”Ihan hyvillä mielin finaalin suhteen olen. Kaikkemme olemme tehneet, että hevonen pystyisi taas suorittamaan parhaalla mahdollisella tasolla, ja ainakin maanantain treeniajossa hevonen tuntui hyvältä. Ei kai tehdä mitään varustevirityksiä, vaan säästellään niitä tulevaisuuteen”, valmentaja Pia Huusari kertoo.
Yevida Point on kilpaillut urallaan nyt yhdeksän kertaa, joista neljä on päättynyt voittoon. Siitä jo aiemmin kuultujen kommenttien perusteella taustavoimilla on jatkuvasti ollut hyvin toiveikkaat odotukset hevosesta.
”Nämä lähdöt ovat aina niin pienistä asioista kiinni. Koko ajan olemme silti tienneet hevosen olevan oikein kilpailukykyinen etenkin tammalähdöissä. Yevida Point on kotona sopivan rento ja sillä on varsasta alkaen ollut luonnetta”, Huusari sanoo.
Omalla kasvatilla finaaliin osallistuminen tuntuu palkitsevalta.
”Arki on kuitenkin niin kiireistä, ettei asiaa kerkeä hirveästi ajatella”, Huusari toteaa.