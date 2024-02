Ylen paljastukset jatkuvat – näin Minna Mäenpää vastaa

Yle julkaisi maanantaina Areenassa ohjelman ”Ypäjän hevoshelvetti”, jossa entiset opiskelijat kertoivat hevosia kohdellun opistolla kaltoin. Väitteet kohdistuivat erityisesti yhteen opistolla työskentelevään hevosenhoitajaan. Yhden varsan väitettiin jopa kuolleen hänen tunnillaan kovakouraisen kohtelun seurauksena.

Lisää vettä kohumyllyyn tuli, kun Yle uutisoi 16.2. yhden lähteistään tavanneen monta vuotta sitten Suomen Hippoksen toimitusjohtajan Minna Mäenpään henkilökohtaisesti ja kertoneensa tälle kyseisestä hoitajasta ja hevosten kaltoinkohtelusta. Asia ei kuitenkaan edennyt.

”Lupasin puhua opiston johdolle, mutta minulla ei ollut siihen resursseja, niin asia jäi sikseen. Se oli minun virheeni, olen siitä pahoillani. Se ei ollut todellakaan minun tarkoitus”, Minna Mäenpää pahoitteli Ylelle.

Näin Minna Mäenpää kommentoi asiaa Hevosurheilulle:

Suomen Hippoksen rooli hevosalan keskusjärjestönä on ehdottomasti tarttua epäkohtiin, mikäli niitä tulee esille. Ja ennen kaikkea tavoitteena on vaikuttaa laajemmin asioihin, jotta näitä ei tapahtuisi. Se tarkoittaa avointa keskustelua ja toimintakulttuurin muutosta, jossa jokainen uskaltaa puuttuu epäkohtiin.

Nyt esille nostetut Hevosopistoon liittyvät hevosten kaltoinkohteluepäilyt ovat erittäin vakavia, ja ne tulee ehdottomasti selvittää kokonaisuudessaan. Asian osalta minuun otti yhteyttä yksi Hevosopiston entinen opiskelija kauan aikaa sitten. Oli itsestään selvää, että halusin kuulla hänen asiansa ja hän tuli luokseni juttelemaan luottamuksella. Tästä keskustelusta ei ole dokumentaatiota. Keskustelimme Hevosopiston tallin ilmapiiristä ja hevosten käsittelyyn liittyvistä tilanteista, joita hän itse oli kohdannut tai kuullut muilta opiskelijoilta. Jos muistan oikein, keskustelussa ei mainittu nimellä henkilöitä, joihin asiat kohdistuivat.

Lupasin luonani käyneelle henkilölle, että juttelen asiasta Hevosopiston johtajan kanssa. Tähän ei kuitenkaan heti tullut sopivaa tilaisuutta, joten asian eteenpäin vieminen ja tarkempi käsittely jäi silloin osaltani tekemättä. Näin ei tietenkään olisi saanut tapahtua ja olen tästä äärimmäisen pahoillani. Tässä tilanteessa en pystynyt auttamaan luonani käynyttä henkilöä niin kuin olisi pitänyt ja olisin halunnut.

Näin ei pidä käydä enää koskaan ja toivon, että asiasta kanssani keskustellut henkilö olisi minuun vielä yhteydessä, niin voisin pyytää asiaa häneltä myös henkilökohtaisesti anteeksi.

Itse olen Hippoksen nimissä tehnyt viimeisen puolentoista vuoden aikana poliisille kaksi rikosilmoitusta muista hevosten kohteluun liittyvistä asioista, joista Hippokseen on ilmoitettu. Näissä molemmissa tapauksissa Hippokseen on toimitettu useita kirjallisia ilmoituksia sekä video- ja kuvamateriaalia, jotka on pystytty nostamaan ilmoituksissa tarvittaviin todistusaineistoihin.

Lisäksi ilmoituskanavallemme on tehty sen auettua alkuvuodesta 2023 noin kymmenen ilmoitusta, jotka ovat koskeneet eläinsuojeluasioita tai hevosihmisiin liittyviä kiusaamistapauksia. Nämä kaikki on meillä käsitelty joko eläinlääkäreidemme tai häirintävastaavan kanssa, ja viety eri reittejä eteenpäin.