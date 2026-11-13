Yllätystieto Raviparlamentin lähtökiihdytyskeskusteluun: ”Ei ollut tiedotettavaa”

Vermossa nähtiin 4.11. muutamia epätasaisia kiihdytyksiä ja jaettiin useita sakkoja jättäytymisistä. Ravien valvoja Jarmo Nirhamo kommentoi asiaa Hevosurheilulle seuraavasti:

”Lähdössä 2 sata metriä ennen lähtölinjaa eturivin hevosista kolme (nrot 3,5 ja 6) jättäytyivät ja takarivin 9 jäi lähtötilanteessa paljon. Tuomariston arvion mukaan ne kaikki jäivät omaehtoisesti eli ulkopuolista syytä jättäytymisille ei ollut. Auton kiihdytys saattoi olla hieman totuttua nopeampi kiihdytyksen alkuvaiheessa, mutta sitä ei nähty syyksi jättäytymisiin. Tässä on hyvä huomioida, että nrot 7 ja 8 ehtivät ajoissa hyvin omille lähtöpaikoilleen. Lähdön uusintaan ei nähty olevan perusteita.”

”Lähdössä 5 eturivin hevoset, lukuun ottamatta nroita 6 ja 8, olivat omilla paikoillaan 100 metriä ennen lähtölinjaa. Nro 8 ja takarivin valjakot jäivät lähtötilanteessa omaehtoisesti kauas lähtöautosta, eikä tässäkään nähty mitään ulkopuolista syytä, jonka perusteella lähtö olisi pitänyt uusia. Lähtö vain epäonnistui jostain syystä nroilla 8, 10–12”, Nirhamo jatkaa.