Yrjö Kettuselle elämäntyöpalkinto, Mikko Porokalle kultainen ansiomerkki

Pohjois-Karjalan ravigaalassa palkitut

Parhaat ponit ja poniurheilijat

Vuoden ponivalmentaja: Emma Kilpeläinen, Valtimo

Vuoden nuori raviurheilija: Noora Reijonen, Liperi

Vuoden parhaat A-ponit: Sannikon Zorbett, omistaja Essi Partanen, Lieksa & Honkarinteen Tinttara, omistaja Noora Reijonen, Liperi

Vuoden paras B-poni: Kumlaby Mandelblom, omistaja Nea Ahokas, Kitee

Joensuun raviradan liigavoittajat

Ohjastajaliiga: Henri Bollström (17 voittoa)

Valmentajaliiga: Janita Antti-Roiko (7 voittoa, 18.550e)

Lämminveriliiga: Wonder Of You (5-2-2), omistajat Liisa & Risto Rouhiainen, Liperi, kasvattaja ML Stable Oy, valmentaja Risto Rouhiainen, hoitaja Liisa Rouhiainen

Suomenhevosliiga: Hissun Turbo (2-2-1), omistajat & kasvattajat Helena ja Mikko Väisänen, Vieremä, valmentaja Mikko Väisänen, hoitaja Timo Väisänen

Yhteistyöpalkinnot

Vuoden yhteistyökumppani: Valtra

Ravinaisten vuoden hevoshenkilö: Annaliisa Saarti

P-K hevosenomistajien vuoden hevosenomistaja: Jarmo Heikkinen

Vuoden toimihenkilö: Katja Tolvila

Vuoden parhaat hevoset & henkilöt

Kunniamaininta, vuoden vauhdikkain: Call It Fighter, 9 7-0-1, 11.700e, 11,2aly. Omistaja: Eeva Paasikivi, Joensuu

Kunniamaininta, vuoden voittokone: Vastatuuli, 22 10-4-2, 23.880e. Omistaja: Satu Holm-Karvinen, Liperi

Kunniamaininta, kasvattajapalkinto: Miia & Niko Varis, Kontiolahti (Upean 4-vuotiskauden tehneen Rekilammen Saulin kasvattajat)

Vuoden komeetta: Fransua, 19 9-2-3, 14.520e. Omistaja: Raija Malinen, Joensuu

Vuoden montéhevonen: Gambling Face, 20 11-5-2, 26.913e (kaikki voitot montésta). Omistaja: Olli Timonen, Valtimo

Vuoden monté-ohjastaja: Martta Smura, Nurmes, 15-7-4, kaikki voitot montésta

Vuoden kasvattaja: Anneli & Raimo Nevalainen, Lieksa, kasvattien ansiot 75.350e

Vuoden valmentaja: Markus Porokka, Juuka, 24-26-24, 89.135e

Vuoden ohjastaja: Jarkko Kervinen, Kontiolahti, 13-24-20, 66.190

Vuoden hoitaja: Elma Kukkonen, Heinävesi

Vuoden nuori lämminverinen: Furioso Wohlrab, 17 3-1-1, 15.100e. Omistaja: Ifa Racing, Joensuu

Vuoden nuori suomenhevonen: Some, 6 3-0-0, 5.320e, 31,1ke. Omistaja: Team Sometimes, Nurmes

Vuoden lämminverinen: Rahajamatch, 27 7-10-3, 34.710e- Omistaja: Jarmo Heikkinen, Joensuu

Vuoden suomenhevonen & vuoden hevonen: Välkyn Tuisku, 18 3-0-4, 45.760e, 20,0aly- Omistaja: Yrjö Kettunen, Juuka

Elämäntyöpalkinto

Yrjö Kettunen, Juuka

Suomen Hippoksen kultainen ansiomerkki

Mikko Porokka, Juuka