Ville Pohjola Bodenissa
Ville Pohjola valitsi Oulun sijasta viime torstaina Bodenin ravit.Arkistokuva: Lauri Jääskeläinen
HU kysyy: Oulun viime viikon ravit siirtyivät ja kuskeja vaihtui – miksi pelejä ei peruttu?

Oulun ravien viimeviikkoinen siirto jäi harmittamaan joitakin pelaajia.
Julkaistu

Viime viikon maanantaiaamuna Oulun ravit päätettiin siirtää pakkasen takia torstai-illalle. Se aiheutti muutamia poisjääntejä ja muutamia ohjastajanvaihdoksia.

Moni oli ehtinyt jo pelata Ouluun alkuperäisillä ohjastajatiedoilla ja saattoi harmitella, että pelit siirtyivät sellaisinaan torstaille. Miksi pelejä ei peruttu, Veikkauksen Juha Ahjolinna?

"Poliisihallitus valvoo Toto-pelien toimeenpanemista sääntöjen mukaisesti. Kun Oulun maanantain kohdekilpailut siirtyivät myöhemmäksi ajankohdaksi, kyse oli kohdekilpailun siirtämisestä. Toto-säännöissä linjataan, että jos kohdekilpailu siirretään myöhemmin järjestettäväksi samassa kohteessa, pelipanokset jäävät voimaan ja siirrettyä kohdekilpailua koskevan Toto-pelin myyntiä jatketaan", Juha Ahjolinna aloittaa.

 "Siksi maanantaille Ouluun pelattuja pelejä ei palautettu, vaan ne siirtyivät automaattisesti torstaille. Lisäksi säännöissä panosten palautus liittyy sellaisiin tilanteisiin kuten kohdekilpailun peruuntumiseen tai hevosen poisjääntiin (tai korvautumiseen varahevosella). Ohjastajamuutoksista ei ole erillistä panosten palautusmääräystä."

"Ja kun peli on kerran hyväksytty ja siirretty järjestelmään, sitä ei voi enää muuttaa", Ahjolinna päättää.

Juha Ahjolinna, Veikkaus
"Kun peli on kerran hyväksytty ja siirretty järjestelmään, sitä ei voi enää muuttaa", Ahjolinna sanoo.Kuva: Anu Leppänen
