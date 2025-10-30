Lukijan kynä: Kari Eriksson vastaa Pekka Korven kommentteihin

Pyrin aiemmassa kirjoituksessani Hevosurheilussa ilmaisemaan huoleni hevosmäärän laskusta ja herättämään keskustelua aiheesta. Suurkilpailujen ja ikäluokkalähtöjen palkintoja nostettiin huomattavasti vuonna 2017. Tässä kaksi vertailua, jotka liittyvät kiinteästi kilpailutoimintaan ja kasvatukseen:

Startanneiden hevosten määrä oli vuonna 2015 6898 ja vuonna 2024 5191, eli määrä laski 10 vuodessa 25 prosenttia. Syntyneiden lämminverivarsojen määrä oli 2015 1056, vuonna 2024 697, laskua 34 prosenttia.

Nämä negatiiviset muutokset ovat tapahtuneet aikana, jona ikäluokkalähtöjen palkintoja korotettiin ja kasvattajapalkintoja kohdennettiin voimakkaasti nuorten hevosten suuntaan. Myös muut kilpailutoiminnan kannalta tärkeät luvut ovat olleet pitkään laskussa.

Huono kehitys antaa yleensä aiheen muutostyölle. Kritisoin kirjoituksessani sitä, että asian vakavuutta ei käsitetä. Myös keskustelu koetaan pahaksi. Vain oma kanta merkitsee.

Hevosen lahjakkuutta paraskaan valmentaja ei voi luoda, siinä Pekka on oikeassa. Kärjistin asiaa kirjoituksessani siten, että hevonen, joka ei välttämättä ole kehityksen suhteen valmis, voi kuitenkin hetkellisesti ylittää itsensä taitavalla valmennuksella. Pidemmällä tähtäimellä seurauksena on yleensä lyhyt kilpailu-ura.

En kirjoittanut, että nuorten ravureiden lähtöjä tulisi vähentää. Esitin kysymyksen siitä, tuleeko suur- ja ikäkausikilpailujen palkinnot säilyttää nykyisellään samaan aikaan, kun raveja vähennetään ja keskitetään ja useita raviratoja uhkaa alasajo.

Pekka kiinnitti huomiota myös aiempaan asemaani Hippoksessa. Voin vakuuttaa, että yritin kyllä saada muutosta aikaan puheenjohtajakaudellani kuten jo ennen sitä. Muun muassa Hippoksen valtuuskunnan ylimääräinen kokous, jossa käsiteltiin hevosmäärän laskua ja kasvatusta, pidettiin vuonna 2020 minun esityksestäni.

Puheenjohtaja on kuitenkin vain yksi hallituksen jäsen. Oman ammattini (asianajaja) kokemusten perusteella voin sanoa, että juttua on vaikea hoitaa hyvin ja sen voittaminen on lähes mahdotonta, jos oma päämies on pahin vastus hyvälle lopputulokselle. Sama totuus liittyy myös järjestötoimintaan.

Hyvää ravisyksyä Pekalle ja kaikille ravi-ihmisille!

Kari Eriksson

Suomen Hippoksen valtuuskunnan jäsen