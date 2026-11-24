Vähennetään, säästetään ja leikataan. Nämä ovat jo kovin tuttuja, jopa arkisia termejä Pilvenmäellä. Pilvenmäki on kuitenkin onnistunut säästötoimenpiteissään, ja käsitykseni mukaan talous on viimeisimmän vuoden aikana selvästi kohentunut. Loputtomasti kaikesta ei kuitenkaan voi säästää eikä vetää niin sanotusti mutkia suoriksi. Seinä tulee vastaan aina jossain vaiheessa.

Säästöjä on syntynyt merkittävästi myös toimintojen kehittämisen myötä. Yhtenä onnistuneena esimerkkinä voidaan nostaa esille yhteistyö Forssan Seudun Hevosystävät ry:n kanssa valmennusalueiden ja kaviouran kunnossapidossa. Vanhoina hyvinä aikoina Pilvenmäelle nousseet rakennukset on pystytty pitämään kunnossa, vaikka korjaus- ja kehityskohteita riittää edelleen. Rakennuksiin kohdistuvat kulut ovat melko suuret, eikä niitä määräänsä enempää pystytä vähentämään. Pilvenmäen ravirata rakennuksineen seisoo kuitenkin tukevasti omalla tontillaan. Täällä ravikilpailutoimintaa eivät uhkaa kaavoitussuunnitelmat kerrostaloalueeksi tai kauppakeskukseksi.

Raviradan kanssa symbioosissa elävä valmennuskeskus sekä seutukunnan muut alan ammattilaiset ja harrastajat käyttävät ravirataa harjoitusajoon vuoden jokaisena päivänä. Tämä edellyttää laadukkaita ja turvallisia olosuhteita ympäri vuoden. Kaviouran kunnossapidosta ei siis voida tinkiä kilpailupäivien vähenemisen suhteessa. Teoriassa Pilvenmäellä voitaisiin järjestää ravit vaikka vuoden jokaisena päivänä, sillä kavioura on pidettävä kunnossa joka tapauksessa.

Pilvenmäen vahvuuksiin kuuluu myös sen keskeinen maantieteellinen sijainti. Ravirata on hyvin saavutettavissa useilta merkittäviltä ravihevosalueilta, ja kohtuulliset kuljetusmatkat tekevät Pilvenmäestä houkuttelevan kilpailupaikan laajalle joukolle valmentajia ja hevosenomistajia. Pilvenmäen lähtöjen erittäin korkea täyttöaste kertoo osaltaan siitä, että tänne halutaan tulla kilpailemaan. Kysyntää siis on. Miksi vähentää kilpailupäiviä radalta, jonne hevosia riittää ja jonne kilpailijat haluavat tulla?

Voitaneen siis todeta, että suurin uhka Pilvenmäen ravikilpailutoiminnan jatkumiselle tulee lajin omalta kattojärjestöltä, Suomen Hippos ry:ltä. Hippoksen esitys Pilvenmäen pudottamisesta B-lisenssiradaksi, siihen liittyvä toimintatuen raju leikkaaminen sekä kilpailupäivien väheneminen vievät taloudelliset edellytykset ravikilpailujen järjestämiseltä kokonaan. B-lisenssiratojen toimintatuesta esitetty euromääräinen haarukka ei Pilvenmäen tapauksessa riitä edes vuotuisiin kiinteistökuluihin. Puhumattakaan henkilöstön palkoista, konekannan ylläpidosta, radan kunnossapidosta ja kaikista muista välttämättömistä menoista. Ravirata rakennuksineen, koneineen ja kunnossapitotarpeineen ei ole kilpailutoiminnasta irrallinen kuluerä, vaan sen välttämätön edellytys.

Pilvenmäen ravirata ja sitä ympäröivä alue laadukkaine valmennusolosuhteineen muodostavat merkittävän ravihevosvalmennuksen keskittymän. Alueen yksityisomisteisilla valmennustalleilla hevosmäärä vaihtelee 130–170 hevosen välillä. Valmennuskeskuksen palveluja käyttää lisäksi laaja joukko seutukunnan ammatti- ja harrastajavalmentajia. Alueella toimii myös hevosklinikka. Pilvenmäki ja sen ympärillä toimiva hevosala työllistävät merkittävän määrän ihmisiä suoraan ja välillisesti.

Mikäli Suomen Hippoksen esitys toteutuu ja ravikilpailujen järjestämisen taloudelliset edellytykset katoavat, voi edessä olla koko raviradan toiminnan päättyminen. Tällöin jää nähtäväksi, onko valmennuskeskuksellakaan enää eväitä jatkaa toimintaansa ilman ravirataa. Mitä tapahtuu alueen talleille, hevosille, valmentajille, työntekijöille ja yrittäjille? Ymmärrettävästi huoli koko alueen tulevaisuudesta on suuri. Ison asian äärellä ollaan, Suomen Hippos ry.

Kun lasketaan yhteen kaikki ravikilpailutoiminnan välttämättömät menot jo toteutettujen säästötoimenpiteiden jälkeen ja vähennetään niistä B-lisenssiradalle esitetty toimintatuki sekä muut toiminnan tuotot, näyttää laskutoimituksen lopputulos johtavan kohti konkurssia. Tähän laskutehtävään ei tarvitse olla taloustieteilijä. Ojalan laskuoppi riittää.

Suomen Hippoksen esitys tarjoaisi Pilvenmäelle vain näennäisen mahdollisuuden jatkaa ravikilpailutoimintaa.

Jos Suomen Hippoksen tarkoituksena on lopettaa ravikilpailut Pilvenmäellä, olisi rehellisempää tehdä se yhdellä päätöksellä kuin tuomita rata hitaaseen kidutuskuolemaan.

Ville Pakkanen

Elinvoimaisen Pilvenmäen puolustaja

Forssan Seudun Hippos ry:n hallituksen jäsen

PS. Kirjoitus edustaa henkilökohtaisia näkemyksiäni, ei Forssan Seudun Hippos Ry:n hallituksen virallista kantaa.