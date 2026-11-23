Suomen Hippoksen hallituksen esityksessä Forssan ravirata, Pilvenmäki, olisi vuodesta 2028 alkaen yksi B-lisenssiradoista. Ymmärrän kyllä, että lisenssijako on nähtävästi välttämätön tulevaisuudessa, mutta jakotapa ihmetyttää. Mihin tällainen esitys perustuu?

Mielestäni lisenssiluokitteluiden perusteluihin ja vertailuihin pitäisi vaikuttaa muun muassa seuraavat asiat:

– Kilpailevien hevosten määrä noin150 km säteellä raviradasta

– Ravihevosten määrä raviradan yhteydessä

– Osallistuvien hevosten määrä per lähtö eli vajaiden lähtöjen merkitys

Ja edellisiin liittyen:

– Pilvenmäeltä 150 km säteen sisäpuolelle jäävät raviradoista mm. Helsinki, Tampere, Turku, Pori, Lahti, Kokemäki ja Riihimäki ja valtava määrä valmennettavista hevosista. Nykyiset polttoaineiden hinnat ja tämän hetket tavallisten ravien lähtöjen palkintorahat tekevät pidemmät kilpailumatkat mahdottomiksi. Pyritään siis minimoimaan hevosenomistajien ja valmentajien kulut ravipäivinä.

– Pilvenmäellä on ratavalmennuksessa noin 150 hevosta. Ratatallit mahdollistavat ja vaativat ylläpitämään raviradan joka päivä hyvässä ajettavassa kunnossa. Raveja on siis mahdollista ajaa myös talviaikana.

– Pilvenmäellä oli vuonna 2025 15 ravipäivää ja raveihin ilmoittautui 1751 hevosta, keskimäärin 12 hevosta per lähtö. Vajausta verrattuna täysiin lähtöihin oli noin 1,6 hevosta per lähtö. Tänä vuonna Pilvenmäellä oli vain 12 ravipäivää. Raveihin ilmoittautui 1476 hevosta, keskimäärin 11 hevosta per lähtö ja vajausta verrattuna täysiin lähtöihin oli 1,5 hevosta per lähtö. Vertailun vuoksi lähiradoilla (2026 muutamat ravit vielä juoksematta) vastaavat luvut vajauksiin per lähtö oli 2,1–3,3 hevosta. Myös karsittujen hevosten määrällä pitäisi olla vaikutusta lisenssijakoon.

Jos B-lisenssiradan asema kutsuu, Pilvenmäen raviradan toiminta loppuu. Tätäkö oikeasti halutaan?

Ja vielä. Lukijan kynässä 5.11.2026 julkaistua Marco Hautakosken varteenotettavaa ehdotusta Suomen aluejaosta olisi hyvä tarkastella syvällisemminkin.

Raviharrastajana yli 50 vuotta

Tero Lintula