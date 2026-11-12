Lukijan kynä: Miten luottamus raviurheiluun palaa?

Raviurheilun osa-alueista puhuttaessa tulee aina joskus esille kysymys, kumpi oli ensin: muna vai kana? Mielestäni raviurheilun ensimmäinen ja tärkein edellytys on hyvin hoidettu Toto-pelimarkkina. Mistä muualta alan kokonaisvaltainen rahoitus voisi edes tulla? No, joku toinen taas sanoo, että kasvatustoiminta. Totta, sekin on alan elinehto, eikä raveja voida järjestää ilman hevosia. Ravihevosia ei kuitenkaan kasvateta riittävässä määrin, jos niille ei ole kysyntää. Kysyntä taas hiipuu, jos hyvin treenatuille hevosille ei ole tarpeeksi starttimahdollisuuksia asiallisella palkintotasolla. Asiallista palkintotasoa ei ole ilman riittävää rahoitusta. Rahoitus taas kerätään Toto-pelistä. Se taas vaatii panostusta, jatkuvaa kehittämistä, näkyvää markkinointia ja luotettavaa peliyhtiötä. Tätä voidaan kutsua oravanpyöräksi. Eikä se toimi kunnolla, jos yksikin osa-alue klikkaa tai joku ketjusta laistaa oman tehtävänsä.