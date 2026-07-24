Lukijan kynä: Raviurheilun Mercedes – Pihtiputaan dynastia toimii kannustimena muille

Formula 1:ssä Mercedeksen valtakausi katkesi lopulta sääntöuudistuksiin. Raviurheilussa sellaista oikotietä ei ole. Jos Pihtiputaan dynastia halutaan syrjäyttää, se tapahtuu vain kasvattamalla parempia hevosia, valmentamalla entistä laadukkaammin ja onnistumalla silloin, kun mestarit antavat siihen mahdollisuuden. Siihen asti Ojanperän talli toimii suomalaisen raviurheilun mittapuuna. Ja ehkä siinä piilee menestyksen paradoksi: mitä ylivoimaisempi voittaja on, sitä enemmän sitä ihaillaan – mutta samalla sitä enemmän yleisö alkaa odottaa seuraavaa suurta haastajaa.

Anneli Rehn