Lukijan kynä: Ruunapulaa Ylivieskassa - "Se, joka lupasi että olisi hankkinut varmasti 10 ruunaa lähtölinjalle, voisi esittää soittolistan"

Kuuntelin uusimman Raviparlamentin lähetyksen ”Hevospula puhuttaa Raviparlamenttia” (HU:n verkkolehti 13.8.2025).

Saimme parlamentilta tylyn tuomion: Ylivieskassa on saamatonta väkeä, joka ei ole vaivautunut kutsumaan ruunia Ruunaruhtinas-kisaan.

Jo aiemmin HU uutisoi, että soittokierrosta ei tehty. Vähän raflaavasti uutisoitu, sillä kyllä kyseltiin. Kylmäverisistään tunnettujen Antti Ala-Rantalan ja Tiina Rintalan talleille oltiin yhteydessä, suomenhevosista kysyttiin Paavolan Hurmosta, Siirin Veetiä, Rankkaria, Viisoria ja Mitoria. Kaikkiin oltiin yhteydessä hyvissä ajoin ennen ilmoittamisajan päättymistä.

Morisonille ei soitettu, koska se on startannut viimeksi toukokuussa, ja joka edellisenä vuonna Ruunaruhtinaassa kilpailleena varmasti tiesi kilpailun olemassaolosta.

Kenelle olisi vielä voinut soittaa? Emme keksineet. Se, joka lupasi, että olisi hankkinut varmasti 10 ruunaa lähtölinjalle, voisi esittää soittolistan. Tarkoitus on kuitenkin saada sellainen kilpailu, missä etukäteen kukaan ei jää muista puolta kierrosta.

Ulkomaisten ruunien kutsumisesta huolehti Kaj Närhinen. Stumne Fyrin lisäksi Nordby Elde oli mukana vielä viime keskiviikkona, jolloin se jäi pois terveysmurheiden takia.

Muihin lähtöihin tuli hyvin hevosia, hevosten kokonaismäärät ovat tänä vuonna samaa luokkaa kuin viime ja toissa vuonna. Yhteenkään muuhun lähtöön ei tarvinnut soittaa ketään, itse osasivat valmentajat hevoset niihin ilmoittaa.

Siihen nähden on kovin kummallista, että isopalkintoisiin lähtöihin pitää houkutella hevosia. Ehkä meillä tosiaan on liikaa lähtöjä ykkössarjalaisille ja ehkä niissä tosiaan jaetaan liikaa rahaa.

Mutta emme jää harmittelemaan. Tuote ei ole kunnossa, jos se ei mene kaupaksi. Ryhdymme pikaisesti suunnittelemaan uutta konseptia Ruunaruhtinaalle. Ajat muuttuvat ja me niiden mukana.

Sitä ennen: tervetuloa Ruunakunkkareihin Ylivieskaan!

Katri Helminen

Pohjanmaan Ravi ry:n puheenjohtaja