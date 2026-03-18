Pääkirjoitus: Kasvatuspäivät jätti mietittävää

Perinteisesti kuninkuusravipaikkakunnalla järjestetään keväällä Jalostuspäivät, jotka Hippos on uudelleennimennyt Hevosalan Kasvatuspäiviksi tähtäimessään laajentaa luentojen aihealueita. Tapahtuma toimii samalla tietynlaisena lähtölaukauksena kohti Kuninkuusraveja.

Uudelleennimeämisestä huolimatta päivien yleisö koostuu pääsääntöisesti kasvattajista ja muista hevosjalostuksen ammattilaisista. Kasvattajat ottavat vapaata työstään tullakseen paikalle ympäri maan ja maksavat hotelliyön toiveenaan kuulla uutta tietoa kiinnostuksen kohteistaan. Ei pidä aliarvioida myöskään vertaistuen ja verkostoitumisen tarvetta, joka luontevasti sopii Kasvatuspäivien väliyöhön.

Siihen nähden perjantain kuolainluento tai esitys ravurin uudelleenkouluttamisesta ratsuksi tuntuivat kovin yksinkertaistetuilta paikalla oleva yleisö huomioiden. Lauantain selvästi jalostukseen keskittynyt ohjelma kuitenkin pelasti monen osallistujan mielestä päivien sisällön, mikä itsessään on tärkeä viesti järjestäjille: kasvattajat haluavat kuulla jalostuksesta. Erityisesti kiiteltiin Timo Nurmoksen ja Jukka Houtun paneelikeskustelua, josta voit lukea laajemman artikkelin tämän päivän painetusta Hevosurheilusta.

Yleisön mielikuvan negatiivisuuteen perjantain tarjonnasta vaikutti varmasti luentoja seurannut epäonnistunut illanvietto. Kasvatuspäivien sijoittaminen viikonlopun alkuun on mahdollistanut rennon iltajuhlan ruokailuineen ja musiikkeineen, mikä on tarjonnut kasvattajille tarpeellisen vapaahetken ennen kevään varsomiskauden alkua. Viime vuosina sekä Oulu että Jyväskylä ovat onnistuneet tässä mainiosti.

Tänä vuonna 40 euron lipulla sai tietoiskun Kuninkuusraveista ilman uutta tietoa, äänettömät Porin ravit ja poikkeuksellisen vaatimattoman ruoan. Paikalle jäi vain kourallinen henkilöitä, ja hekin palasivat vihaisina majoituksiinsa.

Teivon kunniaksi on sanottava, että jo saman illan aikana toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth lähetti lipun ostaneille pahoittelun epäonnistuneesta illasta ja tiedon, että heidän maksamansa hinta palautetaan kokonaisuudessaan. Harmillista, että myös ravirata hukkasi mahdollisuuden tehdä myyntiä, jonka luulisi olevan nykyisessä rahoitustilanteessa aivan tärkeimpiä asioita. Kasvatuspäivien perusteella tapahtumajärjestämisessä on Kuninkuusraveihin valmistautuvalla radalla vielä opeteltavaa.