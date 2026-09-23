Pääkirjoitus: Nollatoleranssi koskee someakin – "Se, jos mikä, aiheuttaa lajille mainehaittaa"

Puhelinhäirintäkohu on vellonut mediassa ja somessa koko syyskuun. Seitsemän hengen kaveriporukka lähti lomamatkalle, jolta soitettiin pilapuheluja muille raviurheilijoille esiintyen toisina raviurheilijoina. Lopputuloksena oli kohu myös lajin ulkopuolisissa medioissa, valtava määrä somekeskustelua, haukkumista, perättömän tiedon levittämistä ja varmoina tietoina esitettyjä huhuja. Hippos määräsi lajin saamasta mainehaitasta kahdelle soittelijalle kilpailukiellot. Neljä osallista sai varoitukset. Yhteen ei Hippoksen toimivalta ylety, sillä hän ei ole lisenssinhaltija. Anteeksipyyntöjä soittojen kohteille on esitetty jo ennen kohun alkamista, ja niin tietysti pitääkin.

Soittelijat toimivat väärin, siitä ei ole kahta sanaa. Pila- tai häirikköpuhelujen soittelu ei tietenkään ole missään määrin aikuista tai lajiin kuuluvaa toimintaa, ja kahden teini-ikäisen pojan äitinä sanoisin, etteivät nuoremmatkaan heti olisi vastaavaa keksineet. Olihan se älytöntä.

Älytöntä on myös aiheesta somessa ja keskustelupalstoilla syntynyt ”keskustelu”. Se, jos mikä, aiheuttaa lajille mainehaittaa. Vaikka soittelijat tekivätkin väärin, puhelujen sisältö tai aiheutetun haitan määrä eivät oikeuta niin pahaa haukkumista, laittomuuksista vihjailemista ja suoranaisen sonnan heittämistä kuin tapauksen jälkimainingeissa on nähty.

”Olisivat miettineet etukäteen”, ”mitäs soittelivat”, ”itse aiheutettua” ja muita kirjoittajien mielestä loanheiton oikeuttavia kommentteja sataa niihin puheenvuoroihin, joissa joku yrittää kysyä, ovatko nämä soittelijoiden haukkumiset yhtään sen parempaa käytöstä, kuin itse soittelutkaan.

Epäasialliselle käytökselle on nollatoleranssi somessakin.

Varmasti jokainen soitteluporukkaan kuulunut on miettinyt asiaa ja katuu sitä. Julkinen häpeä ja katkenneet ystävyyssuhteet viimeistään toivat esiin, miten typerästä jutusta olikaan kysymys. Totta kai olisi pitänyt miettiä etukäteen ja jättää tekemättä, mutta kukapa ihminen ei olisi elämässään virhettä tehnyt.

Tässä tapauksessa kaikki meni pieleen. Sekä soittelijoilla, että somekeskustelijoilla. Yhteiseen hiileen puhaltamisesta aiemmin kuuluisan raviyhteisön täytyy jatkossa pystyä parempaan.