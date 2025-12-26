Muistelen vielä muistaessani – osa kolme: "Hulinan mukana pääsimme sisäpiiriin"

Kun Hulina tuli meidän perheeseen itsenäisyyspäivänä 1965, siitä alkoikin aivan oma lukunsa raviharrastuksessa: Hulinan mukana pääsimme sisäpiiriin, ja nopeaan tahtiin aivan huipulle saakka.

Hulinan ensimmäiset ravit olivat Oulaisissa, järjestäjinä Oulaisten Oriyhdistys ja Oulun piirin Hevosjalostusliitto jonka omistukseen Oriyhdistys oli luovuttanut raviradan.

Ravien ohjelman suunnittelukokous oli meillä, ja kun isällä oli selvä ajatus Hulinan mukanaolosta, hän ohjaili alasarjojen sarjamäärityksiä mieleisikseen: ryhmäajo, ennätys 2.00 ja hitaammat (niitäkin löytyi) ja tasoitusajo p. 1.58 ja starttaamattomille 20 m hyvitys. Nehän olivat Hulinalle enemmän kuin lahjasarjoja – ne olivat lahjasarjoja!

Näihin kisoihin ilmoittautuminenkin kannattaa kertoa…

Kilpailuilmoitukseen postiosoitteita annettiin kaksi: Hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja Pentti Matinollille Tyrnävälle, ja toinen meidän isälle. Puhelimitse ilmoittautuvia varten oli sitten Matinollin numero mutta kun meillä ei ollut puhelinta, annettiin kylän osuuskaupan puhelinnumero, se kun oli meillä lähin, vajaan puolen kilometrin päässä. Sehän teki asiasta aika monimutkaista: hevosenomistaja soitti kauppiaalle, joka otti ylös puhelinnumeron mihin isä sitten puolestaan soitti ja kysyi ilmoittautumisessa tarvittavat tiedot.