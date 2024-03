Näkökulma: Katseet emälinjaan

Tyttö-linjalle paljon menestystä

Voittoisin emälinja oli Tyttö 476-EK, jota edustavat ravikuninkaat Vieteri ja Vekseli sekä ravikuningatar Vekkuliina. Ravikuninkuuksia tälle emälinjalle on kertynyt 10 ja ravikuningatarkilpailun voittoja 3. Toisaalta Tyttö-linja on ehkä vähän hiipumassa. Tällä hetkellä kovin Tyttö 476-EK -linjan edustaja on Sheikki, jonka voittosumma on yli 222 000 euroa.