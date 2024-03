Hevosurheilun Euronelkku-ideavihje Forssa: Vastustajan poisjäänti selkiyttää tehtävää

Maanantai-illan päätöskohde on haastajadivisioonan karsintaa ja vilisee kiinnostavia taukohevosia 5-vuotiskautensa avaavien Quite Vanityn ja Piece Of Battlen johdolla. Vihjeessä luotetaan kuitenkin säännöllisesti kilpailleen Wiliam Wayn hyödyntävän etulyöntiasemiaan, sillä nopea lähtijä saa kiihdyttää nyt ykkösradalta ja päässee siten ilman revittelyjä mielipaikalleen. Viimeksi Wiliam Way ei kyennyt saman haastajadivisioonan finaalissa kärkiparin kannoilta totomatsiin ja laukkasi maalisuoralla. Edellinen Kuopion 75-startti sujui voittoisasti ja näytöstyyliin johtopaikalta.

