Hevosurheilun Toto65-ideavihje Kaustiselle: Weikko tuikkii kierroksen tähtenä

Kaustisen Toto65-kierroksen urheilullinen anti on huipussaan, sillä ohjelmassa ovat Pikkupelimanni-finaali ja Isla-ajo.

Pikkupelimannin loppukilpailussa katseet kohdistuvat superlupaus Weikkoon, joka voittaa lähdön haavereitta. Sitä ei tee mieli varmistella, sillä 4-vuotias on hurjat prosenttinsa ansainnut.

Rivin toisena varmana toimii kovavireisen Antti Ala-Rantalan tallin Dont Touch Me. Ruuna oli viimeksi Oulussa erittäin hyvä voittaja johtavan rinnalta. Samanlaisena se voittaa tämäkin lähdön. Se on alustavasti vain täpärä suosikki, mutta eiköhän pelikansa herää. Dont Touch Me jäänee silti alipelatuksi, koska varmavaihtoehtoja on moneen makuun. Yara Dream on kerännyt paljon peliosuutta, mutta se tulee tauolta, eikä ole valmentajansa Aleksi Kytölän mukaan parhaimmillaan.

Toinen illan suurkilpailuista, Isla-ajo, on monien mahdollisuuksien lähtö. Need'em on suosikki, mutta ei sen tehtävä ole takamatkalta yksinkertainen, sillä paalulta matkaan ampaisee todella osaavia tammoja.

