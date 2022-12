Toto65-ennakko: Tilastollisesti paras lähtöpaikka huolettaa kovakuntoisen ruunan valmentajaa

Talvisin ravikansan viikon aloitusta piristänyt Magic Monday lähenee loppuaan. Konsepti ei ole tällä tietoa saamassa jatkoa, joten maanantain jälkeen luvassa on enää 19.12. ajettavat Magic Monday -ravit.

Turun ja Jyväskylän ratojen isännöimän maanantai-illan pääpelinä toimii Toto65, joka polkaistaan käyntiin Jyväskylän viidennestä lähdöstä.

Jyväskylän ravien kuudes lähtö toimii illan pääpelin kolmantena kohteena. Enintään 87 000 euroa tienanneiden lämminveristen 2140 metrin ryhmäajo on mielenkiintoinen ja kovatasoinen.

Yksi kisan mahdollisista menestyjistä on viitosradalta kiihdyttävä The Dude. Ville Tonttilan valmennettava on voittanut kaksi edellistä kisaansa, eikä mikään viittaa treenarin mukaan vireen heikkenemiseen.

”Hyvällä mielellä lähdemme. Kaikki on viime kisan jälkeen tuntunut olevan kunnossa”, Tonttila raportoi.

Valmentaja toimii tuttuun tapaan myös 8-vuotiaan ruunan ohjastajana. Vaikka viitosrata on tilastojen valossa paras mahdollinen lähtöpaikka, riittää Tonttilalla taktiikan suhteen pähkäiltävää, sillä sisäpuolella on nopeita avaajia. Joidenkin kuskien taktiikkaan voi vaikuttaa myös se, että Jyväskylän kavioura on Suomen ainoa rata, jossa voi hyödyntää open stretchiä maalisuoralla.

”Viitosrata on kovaa avaavien vastustajien vuoksi hankala paikka lähteä”, Tonttila sanoo. ”The Dude lähtee kovaa, mutta vaikka alkuun satsaisi, ei ole saletti, että pääsisimme keulaan.”

Jo vuonna 2017 kilpauransa aloittanut The Dude on voittanut kaikkiaan 17 kertaa. Koskaan se ei ole kuitenkaan ottanut kolmea peräkkäistä ykkössijaa. Nyt olisi sauma uran ensimmäiseen hattutemppuun.

”No mikä ettei”, Tonttila naurahtaa. ”Jos juoksu menee hyvin ja matkavauhti suosii, kyllä se on ihan mahdollista. Vastassa on kuitenkin hyviä hevosia, jotka pääsevät vielä starttaamaan hyviltä paikoilta, joten ei se tietenkään helppoa ole.”

Ainakaan yrityksestä se ei jää kiinni. Näin uskoo veljensä Jyrki Tonttilan omistamaa The Dudea koko sen uran ajan valmentanut Ville Tonttila, joka tuntee hevosen läpikotaisin.

”Se on rehellinen hevonen. Se aina yrittää parhaansa. Se on hyvä ominaisuus.”