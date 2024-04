Toto86-ennakko Solvalla ja Bergsåker: Don Fanucci Zet aloittaa, Staro Mack Crowe haastaa

Don Fanucci Zet voitti Elitloppetin 2021. Toissa vuonna se valloitti Norrbottens Stora Prisin Bodenissa ja Hugo Åbergs Memorialin Jägersrossa. Don Fanucci Zet kilpaili viime vuonna Prix d’Ameriquessa, jossa se oli kuudes. Finlandia-ajossa tuli vitossija. Elitloppetin karsinnassa tuli laukka, kausi päättyi siihen.

”Don Fanucci sai sitkeän viruksen viime vuonna, se vaikutti pitkään ja oli aluksi huomaamaton. Hevonen oli varmaan kipeä jo Suomessa, Elitloppet-karsinnan jälkeen se yski ja sairastui kunnolla. Koska se oli ollut pitkään sairaana, päätimme antaa reilusta aikaa toipumiseen. Valmennus siirtyi talveen, ja kauden aloitus tälle vuodelle. Hevosta ei ole päästy viimeistelemään ihan tarpeeksi hyvin, koska valmennusolosuhteet eivät ole olleet parhaat mahdolliset. Uskon, että se tarvitsee startin tai pari ennen kuin tulee parhaimmilleen. Normaalivarustukselle ajetaan, ilman takakenkiä ja jenkkikärryillä”, Redén kertoi tallin sivuilla.

Staro Mack Crowe sai kutsun Seinäjoki Raceen ja viimeistelee kuntoa ennen Suomen reissua. Myös Finlandia-kutsu tuli tiistaina. Bold Eaglen poika teki hienon 4-vuotiskauden viime vuonna. Se voitti Prix Readly Expressin ja sijoittui UET Grand Prix-kisassa kolmanneksi. Odotukset ovat suuret, kun ori aloittaa avoimissa lähdöissä. Kauden avausstartissa tuli hyvä kolmossija

”Staro Mack Crowe teki todella hyvän juoksun kauden aloitusstartissa Bergsåkerissa. Se tuli viimeiset 500 metriä kierrellen kolmatta rataa 07-08-vauhtia, eikä Jorma vetänyt edes korvapalloja. Lähtörata kaksi on oikein hyvä, Staro Mack Crowe osaa lähteä kovaa, jos kuski haluaa. Varustukseen saatetaan tehdä pieniä muutoksia. mutta kengillä jatketaan”, Katja Melkko sanoi tallin kotisivuilla.

Nuncios loppissa riittää tasoa. Daniel Wäjerstenin tallista tulee kaksi hevosta. Mellby Jinx tekee kauden toisen starttinsa. Rome Pays Off on kultadivisioonien vakiokalustoa. Jonna Irrin ja Taneli Säteen Majestic Man otti Örebrossa hyvän kakkossijan. Se on ysipaikalta yllätysvalmis.

Petri Salmelan Kill Posin on yksi suosikeista Solvallaserien150-karsinnassa, joka ajetaan 86-pelin kakkoskohteena.

Solvallaserien650-karsinta on 86-nelonen. AMG Stablen kasvattama Ringo Adore hakee ensimmäistä voittoa Ulf Stenströmerin valmennuksesta. Avausstartissa tuli kakkossija, ja Ringo Adore lähtee keskiviikon kisaan suursuosikkkina. Salmelan Beau Levallo on ykkösradalla, Ringo Adore sen rinnalla.

Elina Pakkasen hienosti menestynyt Lake’s Edina on yksi suosikeista ennen 86-peliä ajettavassa monté-lähdössä. Jonathan Carren ohjastama Stinaalvina Zonett on voittanut kaksi kertaa peräkkäinen ja on tiukka vastustaja.

