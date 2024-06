Riihimäen kesäravit hurmaavat tunnelmallaan: Muurinpohjalettuja ja rentoa meininkiä

Riihimäen ravit eivät ole vain paikallisten tai satunnaiskävijöiden harrastus, sillä kehutussa katsomorakennuksessa vilisee hevosalan ammattilaisia ja vannoutuneita harrastajia.

”Tultiin katsomaan hevosia, tuttavia ja raveja. Ja tietysti syömään!” Suvi Perttunen naureskelee.

Myös pikkuveli Antti Perttunen on saapunut tänään ohjastajana ahkeroivan isä-Tapion kyydillä.

”Riihimäki on kesäratojen kärkeä, ja vähintään kerran vuodessa pitää käydä. Tykkään pelata totoa ja varmasti pelaan täälläkin, mutta se ei ole ehkä se ykkösjuttu”, Antti arvioi.

Ykkösjuttu saattaa löytyä paikallisesta ruokatarjonnasta: muurinpohjaletut saavat suitsutusta molemmilta Perttusilta.

Heillä on muitakin hyviä teorioita kesäravien yleisösuosiosta.

”Kesäraveja on niin vähän, että näihin tiettyihin päiviin on ehkä helpompi satsata. Näin sunnuntaisin ihmisillä on aikaa, ja kiva kesäsää saa lähtemään liikkeelle”, kaksikko pohtii.