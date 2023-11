Raviraportti Tampere: Loukkaantumisen jälkeen parrasvaloihin – ”Yritettiin vaan saada rauhassa kuntoon”

Uurastuksellaan neljättä kautta putkeen ennätysnumeroita tahkoavan Antti Ala-Rantalan tallin kauden 60. voitto tuli tiistaina Cheval Mon Amin kanssa. Treenarilla oli jo alkuvuodesta isot odotukset uudesta tulokkaasta, mutta kuten raviurheilussa usein käy, vastoinkäymiset kulkevat menestyksen rinnalla. Kuusivuotias Revenuen poika koko kovia helmikuussa.

”Tämä löytyi talliin tammikuussa. Oli vähän tilausostos, että pitäisi etsiä ja viikon päästä löytyi. Sille kävi vaan kurja loukkaantuminen”, Ala-Rantala taustoitti. ”Se oli ehtinyt olla noin kuukauden, kun aloin jo katsoa sarjaa, mutta hevoselta murtui kavioluu.”

”Rauhassa täytyi mennä ja hevosen ehdoilla. Koitettiin varmasti saada se siihen kuntoon, että kestää ja eikä ainakaan menisi uudestaan. Nyt se on palkinnut, vaikka joskus on ollut sen kanssa vähän pinna kireällä, kun meni näin kauan. Onneksi kimppalaiset ovat jaksaneet odottaa. Lopputulos on nyt tietysti tosi hieno”, Ala-Rantala muistutti.

Teivon takasuoralla oli sisäradassa kuskien mukaan pehmeitä kohtia, mikä näkyi muutamina vaisumpina esityksinä. Myös Cheval Mon Amin kanssa Ala-Rantala halusi ottaa tarkasti hevosen historia mielessään.

”Sisärata ei ollut samanveroinen kuin toinen rata, ja avaus oli aika reipas. Halusin kuitenkin ajaa keulasta ja merkkasin sen, kun Emma (Väre) kävi takasuoralla Yuvarajahilla vähän kurkkaamassa. Toki tiukillehan se lopussa meni, mutta piti kumminkin ykköseksi. Vähän turhaan pussittelin selässä juossutta, olisi pitänyt ajaa jo kurvissa enemmän alta pois.”

Markku Niemisen valmennettavat Skyfall Shine ja Rosetta Frido jatkoivat voittokannassa Hannu Torvisen luotsaamina. Ray Boyn sekä vahvat esitykset toiselta radalta ilman selkää tehneet Eko Laconda ja Take Care täydensivät suosikkipainotteisen T5-rivin.