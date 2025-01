Antti Lehtisalo katsoo luottavaisena tulevaisuuteen – "Suomessa syntyneen varsan pitää olla keskiössä"

Vuosi 2024 päättyi pelimarkkinaratkaisun kannalta toivotulla tavalla, mutta muuten vuosi ei ollut mikään unelmavuosi.

”Epävarmuustekijöitä, yleinen taloustilanne, kustannusten nousu... Vuosi oli kaikilla tasoilla rankka. Haluan kiittää kaikkia alan toimijoita jaksamisesta”, Antti Lehtisalo aloittaa.

Hippoksen näkökulmasta työtä teetti erityisesti valmistautuminen rahapelaamisen lisenssijärjestelmään ja hevospelien saaminen osaksi monilupajärjestelmää. Samaan aikaan valtiontalouden säästötoimet iskivät alaan.

”Siinä oli monta tasoa: poliittinen päätöksenteko ja rahoituskokonaisuuden ratkaiseminen. Se vaati paljon työtä sekä operatiiviselta johdolta että luottamusmiesjohdolta.”

”Keskeistä oli, että piti turvata alan ammattilaisten ja harrastajien toimeentulo. Se oli niin sanottu monimaalitilanne”, Lehtisalo kuvailee.

Työtä riittää myös jatkossa.

”Nyt on edessä kentän sopeuttaminen uuteen tilanteeseen. Rakennemuutos alkaa vuonna 2025, ja täysin valmis sen on oltava 2026”, Lehtisalo aikatauluttaa.

”Peliyhtiöasia on nyt naulattu kiinni, mutta rinnalla rakennetaan ravirata- tai markkinointiyhtiötä. Sen täytyy tehdä jatkossa tulosta. Sillä on todennäköisesti hallussaan ravien ääni, kuva ja data, nämä ovat keskeisiä markkina-arvoja. Mitä muuta yhtiölle kuuluu, se täsmentyy lähikuukausina. Samalla roolittuvat Suomen Hippoksen tehtävät alan keskusjärjestönä.”

Kunnes markkinointiyhtiö ja uusi peliyhtiö alkavat tehdä tulosta, edessä on taloudellisesti tiukkoja vuosia.

”Ylimenokaudet on tultava toimeen 32–36 miljoonalla eurolla sisältäen valtiontuen ja markkinointiyhtiön tuoton, vuosikymmenen loppua kohti nousevalla käyrällä. Isoin haaste on, että raviradat pystyvät toimimaan kohtuullisesti. Radat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa jo vuodelle 2025 isosti, ja toivon, että myös paikallisesti tilanne ymmärretään ja että radoille löytyy myös paikallisesti tukijoita”, Lehtisalo varoittaa.

”Viisari on käännettävä koko alalla nykyisestä mallista markkinaehtoiseen malliin.”

Vahva selkänoja takana

Iso strateginen linjanveto on, että palkintotaso pidetään lähes entisellään.

”Sillä varmistetaan ihmisten elinkeino ja mahdollisuus harrastaa raviurheilua”, Lehtisalo perustelee.

”Vuonna 2024 julkaistiin alan toimijoiden yhteinen suomenhevosen tulevaisuusasiakirja, jossa edellytetään toimenpiteitä sekä päättäjiltä että alan toimijoilta itseltään. Ravikilpailutoiminnan kautta saadaan selkeimmät vaikutukset, mutta myös valtion myöntämä joululahjaraha suomenhevosten kasvatuksen tukemiseksi oli todella tarpeellinen lisätoimi. Suomenhevosen ohella myös kotimaisesta lämminverikasvatuksesta on pidettävä huolta, sillä laskevat varsamäärät näkyvät useamman vuoden päästä kilparadoilla. Tämä luo pohjan niin kansalliselle kuin kansainväliselle urheilulle.”

Antti Lehtisalo luottaa lujasti, että oma peliyhtiö alkaa jatkossa tuottaa ravikilpailutoiminnalle sen tarvitseman rahoituksen.

”Meillä on selkeät sopimuspohjat, päätöksentekomalli, tarkat laskelmat tuotosta ja ATG:n vahva selkänoja kehittää toimintaa. Kokonaisuuteen tietysti vaikuttaa vahvasti se, minkälainen rahapelimarkkina Suomeen kehittyy ja mikä osuus markkinasta saadaan omalle peliyhtiölle. Tukea oman yhtiön toimintaan antaa myös se, että ATG:n omistaa Ruotsin raviurheilu. Ruotsin ja Suomen raviurheilu kulkevat käsi kädessä”, Lehtisalo korostaa.

”Töitä se totta kai vaatii, mutta niitä tehdään ja keskusteluja käydään lähes päivittäin. Aikataulu on tiukka. Valtuuskunta kokoontuu helmikuun alussa linjaamaan vielä osakeyhtiön perustamiseen liittyvät keskeiset asiat, minkä jälkeen päästään yhtiön osalta varsinaisesti eteenpäin.”

Seuraavat kaksi vuotta hevospelaaminen on kuitenkin edelleen yksinoikeudella Veikkauksen alla.

”Pitkän yhteistyösopimuksen kautta tietysti toivomme, että Veikkauksessa keskitytään vahvasti hevospelaamisen kehittämiseen. Samalla yhteisesti päätettävät markkinointipanostukset tulevat olemaan erittäin tärkeitä lajisuosion kehittämisessä. Sekä kotimaisten että kansainvälisten hevospelikohteiden tarjonta ja menestyminen ovat tiiviissä yhteydessä urheilun kanssa”, Antti Lehtisalo näkee.

Satsaukset nuoriin jatkuvat

Syksyn 2023 valtuuskunnassa Antti Lehtisalo vetosi, että lähtöjen on jatkossa täytyttävä tai edessä on lisää ravipäivien vähennyksiä vuodelle 2025. Niiltä ei täysin vältytty.

”Hippoksessa ja radoilla on tehty paljon hyvää työtä, mutta täysiä lähdöt eivät olleet. Hevosmäärä on se mikä se on. Kouluarvosanaksi antaisin (lähtöjen täyttymisestä) 7”, Lehtisalo arvioi.

”Talvikuukaudet marraskuusta maaliskuuhun ovat hankalia. Ei auta kuin toivoa, että ihmiset ilmoittaisivat hevosia tasaisemmin starttiin ympäri vuoden. Lisäksi pitää tietysti miettiä sarjamäärityksiä ja lähiratojen sarjatarjontaa.”

Oman peliyhtiön aloittaessa toiminnan lähtöjen määrä ja laatu pelikohteina nousevat keskeiseen rooliin. Kilpailutoiminnan rahoitus tulee pelituotoista.

”Niin kauan tilanne on periaatteessa hyvä, kun joka päivä ajetaan jossain kilpaa pois lukien joulun pyhät. Silloin ollaan kohtuullisella tasolla suhteessa hevosmäärään”, Antti Lehtisalo näkee.

Urheilullisesti vuosi 2024 oli hänestä asiallinen.

”Meillä on erittäin tasokkaita hevosia, muttei niitä yhtä tai kahta kansainvälisen tason ykkösnyrkkiä, joita aina toivoisi olevan. Niillä olisi keskeinen merkitys lajisuosiolle, mutta niitä et väkisin saa – ne tulevat sitten, kun kaikki osuu kohdalleen”, itsekin kasvatusta harjoittava Lehtisalo tietää.

Jatkossa hän toivoo entistä useampien Suomessa syntyneiden lämminveristen nousevan rodun ykkössarjoihin.

”Toivottavaa olisi, että vähintään puolet hevosista olisi niissä Suomessa syntyneitä. Erityisesti talvikaudella niitä on usein vain kolmasosa, ja sen asian korjaamiseksi on tehtävä töitä.”

Varsakaupan takkuamisen kanssa tuskaileville kasvattajille hänellä on selkä viesti.

”Satsauksia nuorten hevosten lähtöihin ja palkintorahojen jakamista entistä laajemmalle joukolle varsoja esimerkiksi Nuorten Sarjoissa jatketaan ja muitakin toimenpiteitä mietitään, millä varsan kilpailumahdollisuuksia tuetaan. Suomessa syntyneen varsan pitää olla keskiössä.”

”Pitääkö esimerkiksi alimpiin divisiooniin lisätä etusija Suomessa syntyneille hevosille ja ulkomailta tuoduille tammoille? Mitään päätöksiä ei ole tehty, mutta jotain toimenpiteitä on pakko tehdä oman kasvatuksen tukemiseksi”, Lehtisalo näkee.