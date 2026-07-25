Avausmatkojen lähtöradat arvottiin – Lumi-Oosa ja Alarik Huikea suosikeista onnekkaimmat
Lumi-Oosa starttaa 2100 metrin avausmatkalle radalta 4 ja Alarik Huikea radalta 5. Se tarkoittaa 1609 metrillekin mukavia ratoja: Lumi-Oosalle rataa 5 ja Alarik Huikealle rataa 4.
Suurimmat suosikit Pro ja Jockas Rita saivat avausmatkalle kakkosradan. Se tietää mailille rataa 7 ja ainakin alkuun kiertämistä.
Kuningatarkilpailun 2100 metriä
Eturivi
1 Virran Välke – Sami Ikonen
2 Jockas Rita – Santtu Raitala
3 Akvarelli – Tuomas Pakkanen
4 Lumi-Oosa – Harri Kotilainen
5 Pirttilän Olga – Terho Rautiainen
6 Villilotta – Henri Bollström
7 Annan – Jarmo Saarela
8 Runoneito – Jukka Torvinen
9 Varjosi – Ari Moilanen
10 Rautianna – Jarkko Kervinen
11 Oon Leidi – Esa Holopainen
12 Landen Iita – Antti Tupamäki
1609 metrille eturivin hevoset 1–8 ja takarivin hevoset 9–12 starttaavat sunnuntaina käänteisessä järjestyksessä.
Kuninkuuskilpailun 2100 metriä
1 Lumettaja – Terho Rautiainen
2 Pro – Hannu Torvinen
3 Uljas Suomalainen – Tapio Perttunen
4 Wertti – Jani Ruotsalainen
5 Alarik Huikea – Santtu Raitala
6 Evartti – Jorma Kontio
7 Vänrikki – Björn Goop
8 Enon Vilppi – Jari Autio
9 Herra Heinämies – Jukka Torvinen
10 Vieskoff – Patri Filatoff
11 Alpertto – Henri Bollström
12 Soketti – Tino Keväänranta
1609 metrille eturivin hevoset 1–8 ja takarivin hevoset 9–12 starttaavat sunnuntaina käänteisessä järjestyksessä.