Jockas Rita, Santtu Raitala ja Anniina Pekonen
Santtu Raitala ja Anniina Pekonen saattelevat Jockas Ritan avausmatkoille matkaan radoilta 2 ja 7. Kuva: Roosa Lindholm
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Avausmatkojen lähtöradat arvottiin – Lumi-Oosa ja Alarik Huikea suosikeista onnekkaimmat

Paikka avausmatkalla keskellä rataa tarkoittaa, että mailillakaan ei joudu starttaamaan uloimmilta radoilta.
Julkaistu

Lumi-Oosa starttaa 2100 metrin avausmatkalle radalta 4 ja Alarik Huikea radalta 5. Se tarkoittaa 1609 metrillekin mukavia ratoja: Lumi-Oosalle rataa 5 ja Alarik Huikealle rataa 4.

Suurimmat suosikit Pro ja Jockas Rita saivat avausmatkalle kakkosradan. Se tietää mailille rataa 7 ja ainakin alkuun kiertämistä.

Kuningatarkilpailun 2100 metriä

Eturivi

1 Virran Välke – Sami Ikonen

2 Jockas Rita – Santtu Raitala

3 Akvarelli – Tuomas Pakkanen

4 Lumi-Oosa – Harri Kotilainen

5 Pirttilän Olga – Terho Rautiainen

6 Villilotta – Henri Bollström

7 Annan – Jarmo Saarela

8 Runoneito – Jukka Torvinen

9 Varjosi – Ari Moilanen

10 Rautianna – Jarkko Kervinen

11 Oon Leidi – Esa Holopainen

12 Landen Iita – Antti Tupamäki

1609 metrille eturivin hevoset 1–8 ja takarivin hevoset 9–12 starttaavat sunnuntaina käänteisessä järjestyksessä.

Kuninkuuskilpailun 2100 metriä

1 Lumettaja – Terho Rautiainen

2 Pro – Hannu Torvinen

3 Uljas Suomalainen – Tapio Perttunen

4 Wertti – Jani Ruotsalainen

5 Alarik Huikea – Santtu Raitala

6 Evartti – Jorma Kontio

7 Vänrikki – Björn Goop

8 Enon Vilppi – Jari Autio

9 Herra Heinämies – Jukka Torvinen

10 Vieskoff – Patri Filatoff

11 Alpertto – Henri Bollström

12 Soketti – Tino Keväänranta

1609 metrille eturivin hevoset 1–8 ja takarivin hevoset 9–12 starttaavat sunnuntaina käänteisessä järjestyksessä.

Jockas Rita, Santtu Raitala ja Anniina Pekonen
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