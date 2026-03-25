Combat Fighter myös Seinäjoki Raceen – "Me ollaan valmiita"

Ravikauden ensimmäinen kansainvälinen kutsukilpailu Seinäjoki Race kilpaillaan tänä vuonna lauantaina 25.4. Ensimmäisenä kilpailuun kutsuttiin Massimo Hoist ja toisena nyt Combat Fighter.

"Ranskan reissu osoitti, että Combat Fighter kuuluu kansainvälisiin lähtöihin, ja nyt Suomeen paluun jälkeen on odotettavissa huippusuorituksia ykköslähdöissä", Seinäjoen ravikeskuksen tiedotteessa perustellaan.

Studioisäntä Antti Pylkkänen esitti kutsun Antti Ojanperälle Tototv:n suorassa lähetyksessä Vermossa. Ojanperä otti kutsun mielihyvällä vastaan.

"Me ollaan valmiita", hän vastasi.

Seinäjoki Racen voittaja palkitaan 50 000 eurolla.