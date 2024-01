 Hannu Korven hevoset jäivät pois Lahdesta – ”Meissä kaikissa vähän sanomista”

Sekä Grainfield Aiden että Super Topaz olisivat olleet lähdöissään pelihevosia, mutta Hannu Korpi perui niiden osanoton lauantaiaamuna. Suurin syy oli hänessä itsessään.

”Oma olo on ollut koko viikon flunssainen eikä ole lähtenyt paranemaan, kun on touhunnut pakkasraveissa. Nyt piti tunnustaa itselleen, että on pakko pysyä viikonloppu kotona”, Hannu Korpi perustelee.

Päätöstä helpotti, etteivät hevosetkaan ole ihan sataprosenttia.

”Meissä kaikissa on vähän sanomista. Graindfield Aiden ei ollut hyvä keskiviikkona Vermossa, vaikka neljäs olikin. Se yskäisi kerran startin jälkeen, ja nyt sen jalat olivat vähän lämpimät. Ei oteta mitään riskiä.”

”Lämpöä oli myös Super Topazin aiemmin loukkaantuneen takajalan sisäsäärellä. Mennään hevosen hyvinvointi edellä”, Hannu Korpi linjaa.