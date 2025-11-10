Henkinen ja Nätti Tiana Tammaderbyn karsintavoittajat – näistä asetelmista finaaliin

Pelissä ei tosiaan ollut kuin lähtöratoja, sillä kahden poisjäännin myötä ajettiin kaksi kuuden hevosen karsintaa. Finaalipaikkaan riitti hyväksyttävä juoksu, jonka kaikki hevoset tekivät.

Henkinen iloitteli keulasta ensimmäisen karsinnan voittoon ja finaalin suosikiksi, vaikka oli Ari Moilasen mukaan vähän liiankin innokas. Aikaa edellisstartista kuukausi, mikä saattoi vaikuttaa asiaan.

Toisessa karsinnassa Jukka-Pekka Kauhanen avasi Marika Pääkkösen valmentamalla Nätti Tianalla keulaan, laski sitten Akvarellin eteensä ja tuli tästä lopussa uudestaan ohi.