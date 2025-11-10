Ravihevonen Henkinen
Vesa Lipsasen valmentama Henkinen sai suosikinpaineet Tammaderbyn finaaliin.Kuva: Anu Leppanen
Uutiset

Henkinen ja Nätti Tiana Tammaderbyn karsintavoittajat – näistä asetelmista finaaliin

Suomenhevosten Tammaderbyn lähtöradat ratkottiin maanantai-iltana Killerillä.
Julkaistu

Pelissä ei tosiaan ollut kuin lähtöratoja, sillä kahden poisjäännin myötä ajettiin kaksi kuuden hevosen karsintaa. Finaalipaikkaan riitti hyväksyttävä juoksu, jonka kaikki hevoset tekivät.

Henkinen iloitteli keulasta ensimmäisen karsinnan voittoon ja finaalin suosikiksi, vaikka oli Ari Moilasen mukaan vähän liiankin innokas. Aikaa edellisstartista kuukausi, mikä saattoi vaikuttaa asiaan.

Toisessa karsinnassa Jukka-Pekka Kauhanen avasi Marika Pääkkösen valmentamalla Nätti Tianalla keulaan, laski sitten Akvarellin eteensä ja tuli tästä lopussa uudestaan ohi.

Finaalin ratajärjestys

1 Nätti Tiana (1)

2 Henkinen (2)

3 Akvarelli (3)

4 Caramiitta (6)

5 Lenkitär (7)

6 Keisu (9)

7 Vanessan Lumo (11)

8 Vapiskaa (12)

9 Ypäjä Säihkyvä (4)

10 Muksva (5)

11 B. Vanamo (8)

12 Tuulitimantti (10)

Suluissa valintavuoron järjestysnumero. Hevosten ohjastajat ilmoitetaan myöhemmin.

Tammaderby 2025 finaalin ratajärjestys
Finaali ajetaan Killerillä 22. marraskuuta 15 000 euron ykköspalkinnolla.Kuva: Killerin ravirata
