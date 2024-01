Hevosurheilun synttäriviikko – tarjolla maistiaisia sisällöstä

Hevosurheilun pitkäaikainen toimittaja Harri Lind uppoutui historian syövereihin, ja selvitti, että Hevosurheilu-lehden edeltäjä Hevoslehti ilmestyi ensimmäisen kerran tammikuussa 1924, tarkalleen ottaen viikolla neljä. Varsinaista ilmestymispäivää ei lehdestä löydy, joten sen selvittäminen vaati hiukan salapoliisin työtä.

”Lehteen on painettu ainoastaan tammikuu 1924, ei päivämäärää. Luin läpi lehden uutiset ensimmäisestä ja toisesta lehdestä, ja niiden avulla sain selville tarkemman ajankohdan”, Harri Lind kertoo. ”Sain haarukoitua ilmestymisajaksi tammikuun viimeisen viikon.”

Lind tarkentaa, että Hevoslehden ensimmäisessä numerossa on uutinen, joka alkaa näin: ’Pohjois-Savon Hevosjalostusliiton ravikilpailut pidettiin sunnuntaina tammikuun 20. päivänä Kuopiossa kilpa-ajoradalla.’ Todettakoon myös, että uutisen mukaan raviurheilun kannattajia oli pakkasesta huolimatta saapunut seuraamaan kilpailuja aika runsaasti. Lehden on täytynyt siis ilmestyä tuon päivän jälkeen. Toisaalta lehdessä oli myös ilmoitus siitä, että helmikuun 1.päivänä Helsingissä pidettäisiin valtion orinäyttely. Lehti on siis ilmestynyt ennen sitä.

”Todennäköisesti ensimmäinen numero on ilmestynyt torstaina 24.1. tai perjantaina 25.1., sillä sen ajan menetelmillä lehteä ei varmasti ole painettu maanantaina, enkä usko, että vielä tiistainakaan, kun sivuilta löytyy uutinen sunnuntaina olleista kilpa-ajoista.”