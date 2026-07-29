Kaksi uutta Kymi GP -kutsua julki – ensimmäinen ulkomaalaisvieras selvillä

Kouvolan raviradalla kilpailtava Kymi GP täydentyi tänään keskiviikkona kahdella nimellä. Kotimaisista nimistä kutsun lunasti Antti Ojanperän valmentama Combat Fighter. Alkuvuoden Ranskassa kilpaillut ja siellä pari arvokasta totosijaa napannut ruuna starttasi viimeksi Mikkelin St Michel -ajossa ja oli parhaana suomalaisena neljäs. Huhtikuussa ravatussa Seinäjoki Racessa Combat Fighter oli jälleen paras suomalaisedustaja, kun se ylsi toiseksi Borups Victoryn voittamassa kisassa.

Kolmatta kauttaan Suomessa kilpaileva Combat Fighter on vakiinnuttanut asemansa kotimaan lämminverieliitissä. Tänä vuonna se on tienannut 95 053 euroa, mikä on Suomen rekisterissä kilpailevista hevosista toiseksi eniten. Suurimman voittosumman kuluvalla kaudella on kahminut ensimmäisenä Kouvolaan kutsuttu Massimo Hoist.

Kymi GP:n ensimmäinen kansainvälisen kutsun lunastanut hevonen on Ruotsista Kouvolaan saapuva Luke The Spook. Adrian Kolgjinin valmennettava osallistui tänä vuonna Elitloppetiin, mutta jäi finaalin ulkopuolelle sijoituttuaan karsinnassa kuudenneksi. Viimeksi se kilpaili tiistaina Elitloppet-sankari Allegiantin voittamassa Hugo Åbergs Memorialissa, jossa se jäi sisäratajuoksun jälkeen pussiin ja sijoittui seitsemänneksi ajalla 09,2aly. Luke The Spook on kilpaillut urallaan 39 kertaa totosijoin 8–6–6.

Kouvolan raviradan tiedotteessa kerrotaan valmentajan olevan tyytyväinen Luke The Spookin vireeseen ja odottavan innolla Kouvolan kisaa.

Kymi GP:hin on nyt julkaistu neljä kutsua. Massimo Hoistin, Combat Fighterin ja Luke The Spookin lisäksi kutsun on lunastanut Jax Journey.

85 000 euron ensipalkinnolla kilpailtava Kymi GP ravataan Kouvolassa lauantaina 22.8.