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Killerin lauantain lähtölistat valmiit – näistä asetelmista 2-vuotiaiden Kasvattajakruunuihin
Hevosenomistajapokaalin voittaja L'enfer du Nord sai oriiden ja ruunien lähtöön enteellisesti ykkösradan.
2-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunuun ilmoitettiin vain seitsemän hevosta. Arpa suosi L'enfer du Nordia, joka lähtee matkaan radalta 1.
Tammojen vastaavassa lähdössä juoksee kymmenen hevosta. Junnustartin voittaja Shackhills Isadora starttaa radalta 9, Hevosenomistajapokaalin nelonen Reina Alwina radalta 8 ja Kenneth Danielsenin kääntämätön kortti Gucci radalta 2.
5-6-vuotiaiden suomenhevosten Tammaderbyssä Henkinen hakee suosikkina revanssia viimevuotiselle taipumiselleen samassa kisassa. Kylmäveristen 2640 metrin tasoitusajossa uraansa päättelevä huipputamma Annan haastaa oriit ja ruunat.
Killerin 28.11. lähtölistoihin pääset tutustumaan tästä linkistä.