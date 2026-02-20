Lappeenranta tiedotti toimitusjohtajan vaihdoksesta – ”Oli virhe, että irtisanomisen taustalla olevia syitä ei kerrottu heti”

Sanatarkasti tiedote kuuluu näin:

Parin viime vuoden aikana Lappeenrannan Raviradalla on paiskittu töitä ja tehty talkoita, jotka ansaitsevat kiitoksen. Ravien ympärille on kokoontunut aktiivien joukko, jotka ovat olleet valmiit kantamaan kortensa kekoon elävän raviradan ja elinvoimaisten harrastusolosuhteiden eteen.

Viikko sitten Lappeenrannan Ravirata Oy:n hallitus erotti toimitusjohtajana toimineen Teemu Keskitalon. Hän oli puhaltanut Lappeelle sen yhteisöllisyyden hengen, joka on näkynyt myös siinä intohimossa, jolla irtisanomista on käsitelty keskustelupalstoilla ja mediassa. Teemu ansaitsee ison kiitoksen tekemästään työstä siinä, että hän on tuonut ihmiset yhteen.

Teimme hallituksessa päätöksen, että emme kommentoisi irtisanomiseen johtaneita syitä julkisuudessa. Kirjoittelu asian ympärillä näytti meille, että raviharrastusta rakastetaan ja siihen suhtaudutaan tunteen palolla. Pidetyn toimitusjohtajan irtisanominen näyttää ymmärrettävästikin kasvottoman hallituksen käsittämättömältä päätökseltä. Tällaista irtisanomispäätöstä ei tehdä perusteetta tai hetken mielijohteesta. Oli virhe, että irtisanomisen taustalla olevia syitä ei kerrottu heti.

Lappeenrannan Ravirata on osakeyhtiö, jonka toimitusjohtajan tehtävä on vastata koko organisaation toiminnan pyörittämisestä. Erittäin tärkeässä osassa on vastata myynnin onnistumisesta, yhteistyökumppanuuksien toteutumisesta sekä huolellisesta taloudenpidosta. Kuninkuusravien järjestäminen ensi vuonna tarkoittaa toiminnan ja liikevaihdon hetkellistä moninkertaistumista. Tapahtuman järjestäminen vaatii erittäin huolellista suhtautumista menoihin ja tuloihin, jotta lopputuloksena on onnistunut ravijuhla.

Hallitus päätti vaihtaa toimitusjohtajan, koska myynnin ja yhteistyökumppanuuksien toteutumisessa sekä taloushallinnon prosesseissa ja valvonnassa havaittiin merkittäviä puutteita. Korjaavat toimenpiteet eivät toteutuneet aikataulussa ja sellaisella tasolla, jota hallitus edellytti. Keskusteluja puutteiden korjaamiseksi käytiin lukuisia yli vuoden ajan.

Lähestyvät Kuninkuusravit ovat valtava ponnistus ja raviradalle tarvitaan toimitusjohtaja, joka johtaa yhtiötä suurtapahtuman edellyttämällä tarkkuudella. Tästä syystä päädyimme hallituksessa arvioon, että ilmoitamme toimitusjohtajalle luottamuksen päättyneen.

Myös me hallituksessa suhtaudumme rakkaudella raviurheiluun ja sen säilymiseen Lappeenrannan seudulla. Vaikea päätöksemme perustui niihin merkittäviin puutteisiin, mitä osakeyhtiön toiminnan johtamisessa näimme. Hallitus teki päätöksen harkiten ja raviradan tulevaisuus edellä. Ymmärrämme, että päätös jakaa mielipiteitä, mutta uskomme sen olleen välttämätön raviradan pitkäjänteisen talouden ja suurtapahtuman onnistumisen kannalta.

Timo Saksela, Lappeenrannan Ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 2.3.

Konkreettisia esimerkkejä puutteista myynnin ja yhteistyökumppanuuksien toteutumisessa sekä taloushallinnon prosesseissa ja valvonnassa Saksela lupaa kerrottavan ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka järjestetään maanantaina 2. maaliskuuta.

”Oleellinen asia on tietysti myös Kuninkuusravien valmistelu. Se on niin megalomaaninen tapahtuma, että taustojen pitää olla kunnossa”, Timo Saksela korostaa Hevosurheilulle.

Myynnin puutteisiin viitattaessa herää kysymys, eikö myyntiä olisi ollut mahdollista vahvistaa toimitusjohtajan vaihtamisen sijasta lisäresurssilla myyntiin?

”Sitä on harkittu, ja siitä on keskusteltu useaan otteeseen. Tätä vaihtoehtoa on myös Teemulle tarjottu, mutta keskustelut asiassa ja päätös on jääneet tekemättä nykytilanteesta johtuen. Myyntivoimaa tarvitaan ehdottomasti. Voin hyvin rehellisesti sanoa, että kaikkea olemme miettineet, keskustelleet ja yrittäneet ajaa hallituksen ja toimitusjohtajan kesken”, Saksela vastaa.

Teemu Keskitalo mainitsi aikaisemmin myynnin rajoitteina nykyiset tukirakenteet. Liian hyvä kumppanuusmyynti voi hänen mukaansa leikata tulevaa toimintatukea. Tätä Saksela ei osta.

”Jos verrataan Lappeenrannan myyntiä Mikkelin tai Kouvolan yhteistyösopimuksiin, niiden summat ovat Lappeenrantaan verrattuna moninkertaisia. Sen perusteella varaa olisi myydä enemmänkin, ja koskaan ei ole käsittääkseni oltu sellaisessa neuvottelutilanteessa, että näistä syistä ei olisi voitu myydä.”