Marjo Väisänen on Joensuun raviradan uusi toimitusjohtaja – ”On hurja tilanne hypätä tähän rooliin”

Joensuun Linnunlahden raviradalla puhaltavat muutoksen tuulet. 36 vuotta rataa johtanut Pasi Pykäläinen siirtyy ensi keväänä eläkkeelle, kuten siirtyy 35 vuotta kilpailusihteerinä toiminut Matti Kervinenkin.

25 hakijan joukosta uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu 42-vuotias Marjo Väisänen. Uutta kilpailusihteeriä ei Linnunlahdelle palkata. Väisänen perehdytetään myös kilpailusihteerin tehtävään, mutta on myös mahdollista, että sitä hoidetaan jonkinlaisella yhteistyömallilla. Hän aloittaa tehtävässään 1.12., mutta vastuu siirtyy lopullisesti hänelle ensi vuoden alkupuolella.

Imatralta kotoisin oleva, mutta jo pitkään Joensuussa ja Liperissä asunut Väisänen on koulutukseltaan markkinoinnin tradenomi. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Pohjois-Karjalan Hevosenomistajien yhdistyksen puheenjohtajana ja jatkaa tehtävässä edelleen.

Hevoset ovat kulkeneet mukana aina lapsuudesta asti, vaikkei eläinrakkaan Väisäsen lapsuudenkodissa niitä ollutkaan.

”Iskä kiikutti aina ratsastamaan, ja kun asuimme Lieksassa, karkasimme aina lapsena raveihin. Veri on aina vetänyt hevosten pariin”, Väisänen kertoo.

”Minulla on ollut ilo tutustua vanhoihin kunnon hevosmiehiin. Sanon hevosmies, koska kunnioitan hevosmiestaitoa ja edellisiä sukupolvia kauheasti, vaikka nykyisessä sukupuolettomassa maailmassa pitäisi sanoa toisin. Kun ensimmäisen kerran ajoin suomenhevosella nimeltä Iikori, olin ensimmäisestä kerrasta myyty, ja ratsastus sai jäädä. Vuonna 2011 tuli ensimmäinen lämminverinen kimppahevonen.”

Linnunlahti on Väisäselle tuttu miljöö. Hän kuului esimerkiksi Kuninkuusravien työryhmään vuoden 2015 Joensuun Kunkkareissa. Lisäksi hän on toiminut projektivastaavana Joensuun raviradan kehityshankkeessa, jonka aikana uusittiin muun muassa raviradan verkkosivut ja viestintästrategia.

Uusi toimitusjohtaja astuu ruoriin hyvin haastavassa tilanteessa. Ratoja kurittaa erityisesti tukileikkaukset ja uuden rahapelilain myötä muuttuva toimintaympäristö.

”On iso lohtu, että Joensuun radalla on talouspuoli hyvässä kunnossa. Kaikki radat ovat saman haasteen edessä: kilpailutoimintaa tarvitaan, mutta rahoitus on epäselvää. On hurja tilanne hypätä tähän rooliin, kun ei tiedä, mitä kahden seuraavan vuoden aikana tapahtuu”, Väisänen myöntää.

Ravien yleisömäärät ovat olleet laskussa jo vuosikausia, eikä Väisänen näe tilanteen ainakaan helpottuvan ravipäivien vähentyessä. Hän nostaa esiin hevosen merkityksen lajin vetonaulana.

”Emme kilpaile muiden raviratojen tai hevostapahtumien kanssa vaan kaiken tapahtumatuotannon. Ihmisillä on tänä päivänä taloudellisesti tiukkaa. Kun saamme ihmiset raviradalle vaikka sidosryhmätoimintojen kautta, on se sitten Ilosaarirock tai jokin kaupungin muu tapahtuma, pystymme näyttämään miljöön, niin aika moni ensikertalainen tulee uudestaan. Joensuussa tässä on hyvät perinteet – aika ennakkoluulottomasti työryhmä on tehnyt yhteistyötä eri tapahtumien kanssa.”