Nurmoset rinta rinnan suurkilpailuun

Harvoin on suomalaisessa raviurheilussa ollut tilannetta, että kansainvälisessä suurkilpailussa ovat isä ja poika vastakkain. Lauantaina näin kuitenkin tapahtuu, kun Ossi ja Iikka Nurmosen valmennettavat tavoittelevat vierekkäisiltä lähtöpaikoilta menestystä Seinäjoki Racessa.

”Hauska tilanne, että kummallakin on näin hyvä hevonen tallissa, että pääsee tällaiseen kisaan, johon kaikki muutkin yrittävät mukaan. Molemmilla on etukäteen ajateltuna myös oikein mielenkiintoiset hevoset. Toivotaan, että molemmat vielä pärjäisivätkin”, Iikka Nurmonen tuumaa.

Ossi Nurmonen tuo lakeuksille kaksi vakuuttavaa voittoa viime starteissaan ottaneen Martin De Bosin.

Tämän vuoden avausstartissa oriin ravisävel oli vielä hukassa, kuten oli monesti ennen hevosen tuloa Suomeen alkuvuodesta. Lauantaina rattailla jatkavan Ari Moilasen kanssa yhteistyö on pelittänyt. Kolmosradalta starttaava Martin De Bos on painellut parhaimmillaan täyden matkan aikaan 10,5a, joten luokkaa sillä riittää vaikka kuinka korkealle.

”Kaikki on mennyt viime startin jälkeen hyvin, ja kolmen viikon starttiväli sopii sille”, Ossi Nurmonen sanoo. ”Meillähän on vielä näkemättä, miten hyvä hevonen se on Suomessa, se on vielä itsellenikin arvoitus. Se on tehnyt kovia juoksuja ollessaan parhaimmillaan.”

Ruotsissa talven viettänyt Iikka Nurmonen puolestaan suuntaa kotimaahansa Super Schisselin kanssa. Se kiihdyttää Martin De Bosin sisäpuolelta. Super Schisseliä voidaan loistopaikalta pitää kisan todellisena jokerikorttina. Kuluvan kauden kaksi ensimmäistä kisaa ovat tuottaneet sijat neljä ja kahdeksan, mutta on syytä huomioida, että ne ovat tulleet kivikovissa Ruotsin avoimissa lähdöissä, joissa taakse on jäänyt koviakin nimiä.

”Kauden avaus oli oikein hyvä siihen nähden, ettei sillä ollut ajettu yhtään ratahiittiä ennen sitä. Viimeksi jäi voimia varastoon, kun ei päästy kirimään vapaasti. Niissä starteissa Super Scisselistä on jäänyt ihan hyvä kuva”, valmennettavaansa yli 1000 voiton kokemuksella ohjastava Nurmonen arvioi.

”Sen takia me sinne tullaan, että koitetaan pärjätä. Hevonen on treenannut hyvin. Se tuntuu paljon paremmalta kuin viime vuonna.”

Viime keväänä kasikaistan paikasta huolimatta hienosti kolmanneksi kirinyt Willow Pride on osoittanut vuoden neljässä startissaan olevansa huippuiskussa.

”Totta kai taistelee kärkisijoista”, vastasi Markku Nieminen viime lauantain voiton jälkeen kysymykseen siitä, mihin saakka Willow Pride hänen mielestään voi yltää hyvältä lähtöpaikalta. Nyt rata-arvonnasta putkahti neloskaista, joten lujaa kiihdyttävälle tammalle on tarjolla hyvä juoksu.

Willow Pride on juoksunkulun kannalta avainasemassa. Tällä kertaa ohjastustehtäviä hoitaa valtakunnan ykköskuskiksi viime vuosina noussut Santtu Raitala. Tamma ja pihtiputaalaiskuski ovat kerran kilpailleet yhdessä, silloin tuloksena oli yllätysvoitto Porin St. Legerissä keskipitkän tasoitusajon SE-ajalla 13,5kp. Monia kiinnostaakin, mitkä ovat Raitalan taktiset ratkaisut tällä kertaa.

Onko sinulla selvä käsitys, haluatko ajaa keulasta vai selästä?

"On minulla käsitys, mutta katsotaan sitten, kun auto irtoaa, että mitä tapahtuu", puhelmitse tavoitettu Raitala naurahtaa matkalla kohti Seinäjokea.

"Tämä on varmasti sellainen lähtö, johon hevosella on tähdätty. Oletan, että Willow Pride tekee hyvän juoksun. 'Make' (Markku Nieminen) laittaa tänään vielä jenkkikärryt perään. Koitetaan hakea pieniä nyansseja lisää. Se riippuu kuitenkin pienistä asioista, kuka kisan voittaa."

Deangelo lähtee uransa kovimpaan kisaan ykkösradalta. Aripekka Pakkasen suojatti on niin ripeä ensiaskeleillaan, että sekin saa ravilla lähtiessään täyden mahdollisuuden. Ruunalta löytyy tarvittaessa todella terävä kiri, joten hevosen hoidosta vastaava Etta Pakkanen arvelee, että rattaille hyppäävä Hannu Torvinen pyrkii tarjoamaan ajokilleen selkäreissun.

”Lähtöpaikka nosti odotuksia”, vastuuvalmentajan tytär Etta Pakkanen iloitsee. ”Kaikki on mennyt viime aikoina hienosti. Mielestäni se pystyy kolmen joukkoon, mutta en tosin ole pettynyt, vaikka se ei sinne yltäisikään. Ei pysty yhtään arvioimaan, kun sitä ei ole aiemmin nähty tuon tason hevosia vastaan. Voihan se vaikka voittaa.”

Muilla suomalaisedustajilla oli tuuria rata-arvonnassa, mutta samaa ei voi sanoa Pekka Korven valmentamasta American Herosta. Viime lauantaina urhean esityksen tehnyt ruuna kiihdyttää kasiradalta, joten on suuri vaara, että juoksusta muodostuu liian hankala kärkisijoja ajatellen.