Olly Håleryd huippuvireessä kohti Seinäjoki Racea
Seinäjoki Race ravataan lakeuksilla lauantaina 25. huhtikuuta 50 000 euron ensipalkinnolla.
Daniel Redénin valmentama 8-vuotias Olly Håleryd on seitsemäs Seinäjoki Raceen kutsuttu hevonen. Uransa 41 startistaan 20 voittanut ja yhteensä 35 totosijaa kerännyt Olly Håleryd kilpaili edellisen kerran viime lauantaina Jägersrossa, mistä tuloksena oli Diamantstoet-karsintavoitto tuloksella 10,1a/1640 metriä.
Urallaan yli 3,8 miljoonaa kruunua ansainneen Olly Hålerydin viime kauden isoimmat meriitit olivat kakkossija tammojen Euroopan mestaruudesta Clarissan jälkeen. Elitloppet-viikonloppuna se voitti Diamantstoet-finaalin ajalla 09,8a/1640 metriä.
Lähde: Seinäjoen Ravikeskus
Seinäjoki Raceen kutsutut
Massimo Hoist (Suomi)
Combat Fighter (Suomi)
Dancer Brodde (Ruotsi)
Kuiper (Ruotsi)
Need'em (Suomi)
Star Photo S (Suomi)
Olly Håleryd (Ruotsi)
