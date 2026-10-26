Pohjoismaiden mestari Wertti kohtaa Vänrikin – Hevosenomistajapokaali ja JTT-finaali Ravilauantain helminä

Viikon ykkösravit ajetaan tulevana lauantaina Lahden Oma Sp Areenalla. Päivän aikana on isoa rahaa jaossa etenkin Hevosenomistajapokaali- ja Jokimaa Tekee Tähtiä -finaaleissa.

Toto75-kierros starttaa tuttuun tapaan päivän viidennestä lähdöstä. Ennen sen käynnistymistä lauantain toisena lähtönä ajetaan 3-vuotiaiden suomenhevosten Junnustartti-finaali. Ennakkosuosikki on nelosradalta starttaava ja neljän startin jälkeen tappioitta jatkava Onnenseppä. Kisan ensipalkinto on 7500 euroa.

2-vuotiaille Suomessa syntyneille lämminverisille rajattu Hevosenomistajapokaali ravataan myös 75-kohteiden ulkopuolella lauantain kolmantena lähtönä. Voittajaa odottaa 21 000 euron ensipalkinto. Voit lukea lisää Hevosenomistajapokaalin karsinnoista ja finaalin lähtöradoista jutun lopusta löytyvästä artikkelista.

Nuoret ovat pääosassa myös lauantain kuudennessa lähdössä, joka on 3-vuotiaiden Suomessa syntyneiden lämminveristen Tie Suur-Hollolaan -finaali. Puolentoista viikon takaisessa karsinnassa hurmannut ZZ Top Kemp lähtee viitosradalta havittelemaan 8000 euron ensipalkintoa.

Jokimaa Tekee Tähtiä -finaali ajetaan päivän 10. lähtönä. Suosikit löytyvät karsintavoittajista, jotka saivat ensimmäisinä valita finaalin lähtöradat. Loppukilpailun ensipalkinto on 15 000 euroa. Myös Jokimaa Tekee Tähtiä -karsinnoista ja finaalin lähtöradoista voit lukea lisää jutun lopusta löytyvästä artikkelista.

Kylmäveristen kultadivari ajetaan lauantaina kahdeksantena lähtönä. Tuore Pohjoismaiden mestari Wertti starttaa takarivistä numerolla yhdeksän. Uransa viimeistä kautta kilpaileva Morison arvottiin nelosradalle. Kesän kuninkuuskilvassa toiseksi sijoittunut Vänrikki puolestaan kiihdyttää kuutosradalta.

Lauantain ravipäivä päättyy lämminveristen kultadivariin. Antti Ojanperän tallista kisaan tulee kolme hevosta. Näistä Goodwin Zet arvottiin neloselle, viime lauantaina Monté Cup -finaalin voittanut Dozen Of Oysters viitoselle ja tänä vuonna monesti huonon arvan saanut Combat Fighter piippuhyllyn paikalle radalle 12.

Ojanperän kolmikon kovimmat haastajat olivat epäonnisia rata-arvonnassa. Need’em kiihdyttää kasiradalta, ja Star Photo S sekä Diamond Truppo arvottiin takariviin.

Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.