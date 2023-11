Yrittäjän mitta täyttyi – ”Päätöksenteko Porissa hoidetaan itänaapurin opein”

Vuosien saatossa yritys on järjestänyt useita kymmeniä tapahtumia Porin raviradalla, mutta lauantaisen ratakatastrofin jälkeen yhteistyö päättyi.

”Porin Ravit Oy:ssä todellista valtaa käyttävien tahojen täydellinen piittaamattomuus asiantuntijoiden lausunnoista oli viimeinen naula arkkuun”, Juha Tuomikoski perustelee.

Yhteistyön lopettamisen syyt ovat silti syvemmällä.

”Vuosien saatossa olen enenevässä määrin havainnut, että raviurheilun ammattilaiset ja harrastajat ajetaan Porin Ravit Oy:n toimesta entistä ahtaammalle. Se johtaa harrastajamäärien laskuun tai harrastajien poistumiseen alueelta”, Tuomikoski kritisoi.

”Porin Ravit Oy:n valtaa käyttävien tahojen yhteistyökyvyttömyys alan muiden toimijoiden kanssa on aiheuttanut Porin Ravit Oy:lle erittäin huonon julkisuuskuvan, mikä heijastuu helposti myös yhteistyökumppaneiden julkisuuskuvaan.”

Edellinen kova kolaus yhteistyölle tuli kesän yhtiökokouksessa, missä Porin Ravit Oy:n hallituksen puheenjohtaja käytti erittäin epäasiallista kieltä uhatessaan poistaa voimakeinoin radanhoidosta kritiikkiä esittäneen osakkeenomistajan kokouksesta. Kokouksessa osakkeenomistajan ominaisuudessa läsnä ollut Tuomikoski kuvailee tilannetta erittäin kiusalliseksi.

”Sen jälkeen kokoukseen laskeutui jäätävä ja pelokas ilmapiiri”, hän kuvailee.

Tuomikosken mielestä päätöksenteko Porissa hoidetaan itänaapurin opein.

”Yhteistyön jatkaminen tuntuisi kuin lihottaisin Venäjän sotakassaa, joten rauhan miehenä haluan avata syvempää keskustelua Porin Ravit Oy:n toimintamalleista.”

Käytännön yhteistyöstä radan kanssa Juha Tuomikoskella ei ole mitään negatiivista sanottavaa.

”Toimitusjohtaja Jesse Laaksosen, hänen edeltäjänsä Jose Laaksosen ja kilpailusihteeri Juha Järvenpään kanssa kaikki on pelannut moitteettomasti”, yrittäjä kiittää.

Porin Ravit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Ojanen näkee Tuomikosken kritisoimat asiat toisin.

”Porissa kavioura ja tallialue sekä hiittilenkki ovat jatkuvasti käytössä, pois lukien ennalta ilmoitetut tapahtumat. Kaviouraa sekä hiittilenkkiä huolletaan ja kunnostetaan päivittäin. Radankäyttömaksun maksaneiden kesken on whatsapp-ryhmä, jossa tiedotetaan säännöllisesti, mikäli on tiedotettavaa. Tallialueelta vapautui kesäkuussa yksi talli, joka on päätetty ottaa kaivattuun vierastalli-käyttöön, muita tyhjiä talleja ei ole. Vuonna 2023 Porin ravikilpailuihin on ilmoitettu keskiarvollisesti 113 hevosta per ravit. Luku on vertailussa kova. Kaikki tapahtumat on hoidettu onnistuneesti ja turvallisesti”, Ojanen vakuuttaa.

”Yhteistyökumppaneiden kanssa, joita on paljon, Porin Raveilla on erinomaiset välit ja aktiivinen yhteistyö. Elokuussa 2023 jouduimme irtisanomaan yhden vuokrasopimuksen vuokrasopimusehtojen mukaisesti.”

Edellisen yhtiökokouksen välikohtaukseen kohdistuvan kritiikin Ojanen kiistää jyrkästi.

”Tämä on vakava asia, ja väite on ehdottomasti väärin. Yhtiökokouksessa käsiteltiin Hippoksen Häirinnästä Vapaa Hevosalue -julistusta, missä todettiin, että Porin Ravien työntekijöihin kohdistettu uhkailu henkisellä ja/tai fyysisellä väkivallalla on täysin tuomittavaa emmekä sellaista toimintaa hyväksy vaan tulemme puuttumaan tällaiseen toimintaan. Yhtiökokouksen puheenjohtaja, asianajaja Juha Norolahti piti puheenvuoron, mitä edellä mainitut asiat juridisesti tarkoittavat ja mikä on työnantajan velvollisuus tällaisissa tilanteissa”, Janne Ojanen kommentoi.

”Mielestäni meillä päätöksenteko hoidetaan avoimesti sekä hallituksen että työntekijöiden kesken. Toiminta on suunnitelmallista ja raviurheilun sekä hevostalousalan kehitykseen tähtäävää. Osakeyhtiö on vastuussa omasta toiminnastaan ja toiminnan laillisuudesta. Porin Ravit Oy on vastuullinen toimija kaikissa toimissaan. Porin Ravit Oy on suunnitelmallisesti kehittänyt rataa ja radan aluetta, toivomme että jatkossakin kilpailijat kokevat radan omakseen. Hevostalousalan tilanne ja näkymä on haastava, muulla oheistoiminnalla pyrimme varautumaan haasteisiin ja tuomaan raviurheilua tunnetuksi.”