Veikkauksen TotoTV elää mukana Ranskan raviurheilun ykköstapahtumissa talvimeetingin aikana. Torstaisin ja Prix d’Ameriquen esikisojen aikana TotoTV:ssä nähdään suomenkieliset asiantuntijalähetykset.

"Ranskan asiantuntijalähetykset alkavat torstaina 26.11. kello 14.30 ja jatkuvat torstaisin. Äänessä ovat avaustorstaina Jari Haanniemi ja Lauri Hyvönen", Veikkauksen tv-tuottaja Timo Lämsä kertoo.

"Suomessa ei kilpailla torstaisin talviaikana, joten Ranskan kohteille ja suomenkieliselle sisällölle on tilausta. Asiakkaamme myös toivovat Ranskasta sisältöä suomeksi, ja tätä saamme nyt heille tarjota."

Ranskan asiantuntijalähetykset toteutetaan TotoTV:ssä Ranskan talvimeetingin ajan aina torstaisin sekä Prix d’Ameriquen esikisapäivinä, kuten lauantaina 19.12. (Prix du Bourbonnais) ja sunnuntaina 27.12. (Criterium Continental ja Prix Tenor de Baune).

Lähetyksissä kuullaan tulevina kuukausina Haanniemen ja Hyvösen lisäksi myös Tapio Hoikkaa. Tarjolla on suomalaisasiantuntijoiden pelivihjeitä kohteisiin, tietoa Suomessa toimivilta ja kilpailevilta raviurheilijoilta sekä keskustelua ja taustoitusta Ranskan raviurheilun huippusesongin puheenaiheista. Peli tapahtuu kansainvälisiin yhteispooleihin.

Ranskan omalle kanavalle tulee myös tekstitys, jos lähetystä katsoo 25 sekunnin viiveellä. Jos valitsee Ranskan lähetyksen pienellä viiveellä tai TotoTV:n pääkanavan, tekstitystä ei ole.

Lähde: Veikkauksen tiedote