Rovaniemellä ravataan 7.12. kello 14 alkaen.Kuva: Anu Leppänen
Rovaniemen perutuille raveille löytyi korvaava kilpailupäivä

Sarjamääritykset 7.12. ajettaviin raveihin julkaistaan lähiaikoina.
Rovaniemen sunnuntain 26.10. ravit jouduttiin perumaan, koska rata ei ollut kilpailijoille turvallinen ja tasapuolinen. Korvaava kilpailupäivä on 7. joulukuuta, jolloin ravit alkavat kello 14.

"Alueellisen kilpailutoiminnan näkökulmasta on tärkeää saada ajettua peruuntunut päivä. Sunnuntai 7.12. sopii hyvin pohjoisen kalenteriin, ja radan käsityksen mukaan tuossa vaiheessa ei ole riskiä kelirikolle", Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen kommentoi.

Sarjamääritykset 7.12. ajettaviin raveihin julkaistaan lähiaikoina.

