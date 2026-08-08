Ruunaruhtinuus ratkeaa Ylivieskassa – joko on Morisonin vuoro?

Vuosikaudet maan kärkiruunien joukkoon kuuluneelta Morisonilta puuttuu vielä Ruunaruhtinaan titteli. Itse asiassa se on tavoitellutkin sitä vain kerran.

”Siihen on ollut kaksikin syytä. Morison on huono yöpymään vieraissa paikoissa, ja toisekseen ajankohta on ollut sille huono. Morisonilla on pidetty kesällä reilu tauko ja vältelty niitä lähtöjä, joissa täytyy mennä kovimpia vauhteja. Ruunaruhtinas on tullut tauon jälkeen vähän turhan äkkiä”, omistaja-valmentaja Siru Juutinen perustelee.

”Toissa vuonna käytiin kokeilemassa. Silloin yöpyminen meni hyvin, kun sai olla pihatossa ja oli hyvä tarhakaveri. Avauspäivän maililla Morison oli hyvä, mutta toiselle matkalle se ei palautunut kunnolla. Se oli ensimmäinen kerta, kun ajettiin peräkkäisinä päivinä kilpaa.”

Täksi vuodeksi molemmat ongelmat väistyivät, kun Ruunaruhtinas muuttui yksieräiseksi ja tuttu kesätaukokin jäi pitämättä.

”Kun Morison kilpailee viimeistä kauttaan, ajateltiin ajaa tasaisesti kesän yli kilpaa, ettei vireen löytymisessä mene syksyllä liian pitkään”, Juutinen kertoo.

Nyt vire onkin jo huipussaan, mistä osoituksena Morison voitti tasokkaan tasoitusajon Teivon Kuninkuusravien päätöslähdössä 40 metrin pakilta.

”Sen jälkeen päätettiin ilmoittaa ruuna Ylivieskaan. Takamatkat on aina vaikeita, varsinkin isoissa lähdöissä, mutta Teivon startin jälkeen lähdetään hyvillä mielin reissuun.”

Ruunaruhtinaan titteliä tavoittelee 16 yhden poisjäännin jälkeen 15 hevosta, ja täysi lähtö tuli myös Malja-ajosta. Suosikkeina siinä matkaan lähtevät kivenkovat Need’em ja Combat Fighter. Eteläisimmästä Suomesta 10 000 euron ykköspalkintoa saapuvat tavoittelemaan Pekka Korven Corazon Combo ja Juha Utalan Consalvo.