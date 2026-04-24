Seinäjoella lauantaina sateen uhka – "Rata kyllä kestää"
Lauantaina ajettava Seinäjoki Race avaa kotimaan kansainvälisen suurkilpailukauden. Päälähdön lisäksi Seinäjoella ajetaan lauantaina urheilulliselta kantilta katsottuna monta hienoa lähtöä. Sääolosuhteet eivät kuitenkaan tunnu raveja suosivan.
Ilmatieteen laitos ennustaa lauantai-iltapäiväksi Seinäjoelle 1–3 asteen lämpötilaa ja tuulta 7 metriä sekunnissa. Vesisateen todennäköisyydeksi sääpalvelu arvioi 90 prosenttia.
”Eihän olosuhteet sään puolesta hääviltä näytä. Rata kyllä kestää, mutta likainen se tulee varmasti olemaan”, Seinäjoella kaviouran osalta valmistelutöitä tekevä Seppo Korkonen sanoo.
Usea hevonen on ilmoitettu juoksevaksi Seinäjoella ilman kenkiä. Kengittä kilpaileminen on mahdollista, mutta olosuhteet mahdollisesti pakottavat ajamaan radalle karkeampaa pintamateriaalia.
”2–4 millistä tavaraa on varattu radalle ajettavaksi, ettei pinta mene vesisateen vuoksi liisterimäiseksi. Piikityksen jäljiltä rata on nyt pinnaltaan varsin hienossa mallissa, mutta ainakin yhden kuorman siihen joutunee ajamaan karkeampaa materiaalia. Katsotaan millaiseksi ennusteet ja sääolosuhteet lopulta kehittyvät”, Korkonen pohtii.