Teemu Keskitalo: "Olen kiitollinen luottamuksesta ja mahdollisuudesta palata takaisin"

Lappeenrannan Ravirata Oy:n uusi hallitus valitsi 12.3. yksimielisellä päätöksellä yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Teemu Keskitalon. Keskitalo palaa tehtävään, josta hänet irtisanottiin aiemman hallituksen toimesta. Hän aloittaa toimessaan välittömästi.

"Valinnan taustalla on hallituksen halu palauttaa yhtiöön jatkuvuus ja asiantuntemus. Koska Keskitalo on hoitanut tehtävää aiemmin, erillistä perehdytysjaksoa ei tarvita, vaan operatiivinen toiminta jatkuu keskeytyksettä", ratayhtiön tiedotteessa sanotaan.

"Hallitus on käsitellyt edellisen hallituksen esiin nostamat väitteet epäkohdista. Yhtiön toiminta jatkuu nyt puhtaalta pöydältä, ja hallituksen tavoitteena on varmistaa työrauha niin johdolle, henkilökunnalle kuin koko ratayhteisölle. Toimitusjohtajan valinnalla varmistetaan resurssit ja osaaminen matkalla kohti Lappeenrannan raviradan vuoden 2027 Kuninkuusraveja. Suurtapahtuman valmistelut edellyttävät vahvaa kokemusta ja hyviä suhteita sidosryhmiin, mitkä olivat keskeisiä perusteita Keskitalon valinnalle."

Teemu Keskitalo on asioiden uudesta, joskin jo odotetusta käänteestä mielissään.

"Olen kiitollinen luottamuksesta ja mahdollisuudesta palata takaisin. Etelä-Karjala ja Lappeenrannan ravirata merkitsevät minulle paljon. Hienoa päästä jatkamaan kesken jäänyttä työtä raviradan toiminnan kehittämiseksi yhdessä koko tiimin ja sidosryhmien kanssa", Keskitalo kommentoi tuoreeltaan Hevosurheilulle.

Lähde: Lappeenrannan Ravirata Oy:n tiedote